Corrida com travessia na 3ª Ponte abre a 80ª Semana da Engenharia e da Agronomia

A 1ª Corrida SOEA - Edição Capixaba acontece no dia 5 de outubro e já está com inscrições abertas

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 16:30

Corrida de rua
Corrida de rua ganha cada vez mais  adeptos no ES Crédito: Shutterstock

A 1ª Corrida SOEA - Edição Capixaba vai abrir a 80ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia no dia 5 de outubro. O trajeto de 5km terá largada às 7h ao lado do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, e chegada na Praça do Tribunal de Justiça, em Vitória.

As inscrições estão abertas no site Ticket Sports. Todos que completarem o percurso receberão medalha e os cinco primeiros colocados de cada categoria ganharão um troféu. As categorias estão divididas em geral (masculino e feminino), engenheiros filiados ao Crea e atletas com deficiência (andantes).

 O kit atleta contempla camisa, número de identificação, chip descartável e sacola promocional. A entrega de kits será nos dias 3 de outubro, das 9h às 18h, e 4 de outubro, das 9h às 13h, na sede do CREA/ES, na Rua Izidro Benezath, 48, Enseada do Suá.

A corrida abre a programação da 80ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que terá como tema “Engenharia, Agronomia, Geociências, Sustentabilidade e Transformação Digital: Projetando Caminhos para o futuro do Brasil”, e acontece de 6 a 9 de outubro, no Pavilhão de Carapina.

