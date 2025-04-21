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Capixaba vai disputar etapa do Mundial de skimboard no México

Romário de Sousa vai ser o representante brasileiro na competição que acontecerá entre os dias 23 e 25 de abril, na Praia de Lovers, em Cabo San Lucas

Publicado em 21 de Abril de 2025 às 08:00

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

21 abr 2025 às 08:00
Capixaba Romário de Sousa Conquista Título Brasileiro de Skimboard
Capixaba Romário de Sousa  na conquista do título brasileiro de skimboarding Crédito: Carlos Alberto Silva
Romário de Sousa, atleta profissional de skimboard e atual campeão brasileiro da modalidade, vai representar o Brasil e o Espírito Santo na etapa do Campeonato Mundial, que acontecerá entre os dias 23 e 25 de abril, na Praia de Lovers, em Cabo San Lucas, México. 
"É um sonho que está se realizando, estou me preparando fisicamente e mentalmente para dar meu melhor. Quero me divertir e conhecer outros praticantes, mas também representar bem o Brasil, mostrar nosso nível para o mundo e buscar um lugar no pódio. Sei que o nível é altíssimo, mas confio no meu trabalho, nas parcerias que tenho e na minha trajetória até aqui", disse o atleta.
O skimboard é praticado principalmente em praias de tombo, e consiste em correr em direção a uma onda, jogar a prancha rapidamente pulando em cima dela, para então surfar a onda. "Essa será uma oportunidade única de mostrar o talento brasileiro no cenário internacional e de elevar o nome do nosso estado no esporte. Tenho me preparado intensamente para esse momento e acredito que possa inspirar outros atletas capixabas, além de reforçar a presença do Brasil no circuito mundial", completou.

História de Romário

"Comecei a praticar o skimboard cedo, com 12 anos. Sempre fui apaixonado pelo mar e por esportes, e o skimboard me conquistou por ser algo diferente, radical e desafiador. Comecei brincando na Praia de Camburi, com o tempo, fui me dedicando cada vez mais, evoluindo no esporte e participando de competições", contou.
Romário de Sousa se consagrou campeão brasileiro de skimboard em julho de 2024 na Praia de Carapebus, na Serra, reafirmando seu status como uma potência da modalidade. O atleta já vinha mostrando sua força na competição desde a primeira etapa do torneio, realizada em Saquarema (RJ), onde conquistou o primeiro lugar e em Ubatuba (SP), onde terminou em segundo.

Capixaba Romário de Sousa conquista título brasileiro de Skimboard

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