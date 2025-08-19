Histórico

Capixaba se torna a 3ª brasileira a completar a volta à Ilha de Manhattan

Thaís Sant’Ana é a primeira mulher capixaba a concluir a tradicional ultramaratona aquática nos Estados Unidos

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 14:47

Thaís Sant’Ana, ultramaratonista aquática capixaba Crédito: SESPORT/Divulgação

O esporte capixaba ganhou um novo capítulo histórico. A ultramaratonista aquática Thaís Sant’Ana, de 33 anos, se tornou a primeira mulher do Espírito Santo a completar a tradicional volta à Ilha de Manhattan, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, no último fim de semana. Entre as brasileiras, apenas Dailza Damas Ribeiro, em 1995, e Alessandra Lima, em 2019, haviam concluído a travessia antes dela. Já entre os capixabas, somente Marcio Junqueira havia alcançado o feito, em 2022.

"Sou profissional de educação física, e depois de 2017 eu virei atleta amadora. Foram três meses de preparação específica para essa prova, sendo que eu nunca parei de nadar, então foi aumento de volume para conquistar, para conseguir me preparar nesse tipo de desafio que é tão longo e cansativo. Tiveram semanas que eu ficava três horas e meia nadando por dia, além de me esforçar para conseguir captar a patrocínio e ajudar nesses custos", disse a nadadora.

O desafio não foi pequeno: foram 8 horas, 25 minutos e 2 segundos de prova para vencer os 47 quilômetros do percurso, realizado no Rio Hudson. O trajeto, em formato de circum-navegação, oferece um cenário único aos atletas, com a possibilidade de avistar ícones nova-iorquinos como o Empire State Building, o One World Trade Center e a Ponte do Brooklyn.

Trajetória na natação

A trajetória de Thaís, iniciada ainda na infância em uma escolinha de natação na Serra, é marcada por superação e inspiração. Aos poucos, ela transformou o amor pela modalidade em carreira e hoje acumula títulos em competições nacionais e internacionais, escrevendo seu nome na história da natação capixaba.

O feito em Nova Iorque se soma a outras grandes conquistas da carreira da capixaba. Em 2024, Thaís se tornou a primeira mulher do Espírito Santo a realizar a travessia do Canal da Mancha, na Europa, concluindo o percurso entre Inglaterra e França em 11 horas e 3 minutos. A prova é considerada uma das mais difíceis do mundo devido à temperatura da água, às correntes marítimas e às longas horas de esforço físico.

"Meu objetivo a curto e médio prazo é a 'Tríplice Coroa', que são três provas emblemáticas: a do Canal da Mancha, que eu fiz ano passado; esse ano foi a Volta à Ilha de Manhattan; e ano que vem quero fazer a do Canal de Catalina, que é uma prova difícil por ser feita quase toda, uns 90%, à noite, numa temperatura muito baixa, e também é um desafio muito caro. Esses são os principais desafios", concluiu Thaís.

