Boa fase

Capixaba Geovanna Santos é convocada para o Mundial de Ginástica Rítmica

Ginasta do Espírito Santo vai disputar na categoria individual o campeonato que será realizado no Rio de Janeiro, em agosto

Publicado em 31 de julho de 2025 às 17:00

Bárbara Domingos, a Babi, e Geovanna Santos, a Jojô, serão as titulares Crédito: CBG/Divulgação

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) confirmou os nomes das representantes do Brasil na disputa individual do 41º Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica. Entre as convocadas está a capixaba Geovanna Santos, a Jojô, que defenderá o país ao lado de Bárbara Domingos, a Babi, no maior torneio da modalidade, na categoria individual, no calendário internacional de 2025. >

O Mundial será disputado entre os dias 20 e 24 de agosto, no Rio de Janeiro, e marca um momento histórico para a ginástica brasileira por acontecer em solo nacional.>

Geovanna é atleta do Incesp (ES) e vem se destacando na temporada com performances sólidas, o que garantiu sua vaga entre as titulares após um acompanhamento técnico detalhado realizado pela comissão da CBG. A ginasta Maria Eduarda Alexandre (AGITO) também foi convocada como reserva.>

As inscrições foram formalizadas dentro do prazo da Federação Internacional de Ginástica (FIG), que termina no dia 6 de agosto. A convocação reforça a crescente presença capixaba na elite da ginástica rítmica nacional e projeta Geovanna como um dos nomes a serem observados na competição.>

>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta