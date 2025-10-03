Orgulho

Capixaba é convocada pela Seleção para competir Sul-Americano de basquete

Pietra Casotti, que joga no São José-SP, foi chamada para defender a seleção brasileira sub-17 em Assunção, no Paraguai

Pietra Casotti foi convocada para a seleção brasileira sub-17 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Seleção Brasileira Sub-17 Feminina foi convocada para disputar o Campeonato Sul-Americano da categoria, que acontece em Assunção, no Paraguai, entre 20 e 26 de outubro. Entre as atletas selecionadas está a capixaba Pietra Casotti, de 16 anos, que atualmente defende as cores do São José, de São Paulo.

Pietra começou no basquete aos sete anos, inicialmente na escola que estudava e, depois, no Clube Álvares Cabral, onde era a única menina praticando o esporte. Desde 2024 ela joga pelo São José, clube pelo qual a capixaba conseguiu conquistar o Campeonato Brasileiro de Clube Sub-17 e foi líder em assistências na competição.

"Desde pequena eu sempre fui muito enérgica, sempre tive muita energia pra tudo. E aí meus pais foram me colocando em esportes, até chegar no basquete. E desde ali eu percebi que foi minha paixão e continua sendo até hoje. Eu percebi que eu poderia levar o basquete para a minha vida quando eu tive que mudar de estado junto com a minha mãe pra correr atrás desse sonho", disse a jogadora.

A competição

O torneio reunirá nove seleções nacionais e terá papel decisivo no calendário das categorias de base do continente, funcionando também como classificatório para a Fiba AmeriCup Sub-18, em 2026. As três equipes mais bem colocadas vão garantir vaga na competição continental. A preparação da seleção acontecerá entre os dias 11 e 17 de outubro, no CT Sportville, em Barueri (SP), sob a supervisão da treinadora Ana Diniz, que também comanda Pietra no São José.

"Quando saiu a convocação eu fiquei muito feliz e eu estou até agora, porque é muito bom ver o meu esforço de todos os dias está sendo recompensado. É muita felicidade e agradecimento a todo mundo que me ajudou a alcançar essa conquista e, mesmo depois de voltar de uma lesão, passar por momentos muito difíceis, conseguir alcançar esse sonho. E eu fico muito feliz em saber que a Aninha vai estar do meu lado em mais um campeonato. Além de ela já estar todos os dias no clube me ajudando, me apoiando, ela vai poder estar lá do meu lado também", destacou a jogadora, que ficou 9 meses sem atuar mas deu a volta por cima.

O Brasil integra o Grupo A, juntamente com Equador, Argentina, Bolívia e Uruguai. Já o Grupo B conta com Chile, Colômbia, Paraguai e Venezuela. Na primeira fase, todas as seleções se enfrentam dentro de seus respectivos grupos. As duas melhores de cada chave avançam para as semifinais, enquanto as demais disputam posições de classificação, garantindo que todas as equipes estejam em ação até o encerramento do torneio.

"As minhas expectativas estão muito altas. Eu estou em busca de muito aprendizado, de uma nova experiência. Eu vou dar meu máximo em todos os jogos, todos os momentos lá, e sempre em busca do meu melhor", completou a a atleta.

Confira as datas dos jogos da fase de grupos:

Brasil x Bolívia – 20 de outubro (segunda-feira)



Brasil x Argentina – 21 de outubro (terça-feira)



Brasil x Uruguai – 22 de outubro (quarta-feira)



Brasil x Equador – 24 de outubro (quinta-feira)



