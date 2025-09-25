Futebol de areia

Campeonato Estadual de Beach Soccer começa neste final de semana

Durante três semanas as seleções municipais vão se enfrentar em Jacaraípe na 25° edição do torneio

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 17:07

O campeonato de Beach Soccer vai movimentar as areias capixabas Crédito: Laillah Martinelle/FECABES

O município da Serra recebe, a partir deste sábado (27), o 25º Campeonato Estadual Banestes de Beach Soccer, uma das competições mais tradicionais do calendário esportivo capixaba. O torneio terá duração de três semanas e vai reunir 16 equipes (8 masculinas e 8 femininas) na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, até a grande final, que está marcada para o dia 12 de outubro.

De acordo com o presidente da Federação Capixaba de Beach Soccer (Fecabes), Marcos Filho, o campeonato tem papel fundamental no fortalecimento do esporte no Espírito Santo. “Queremos promover o beach soccer e ampliar sua visibilidade, atraindo novos adeptos e fortalecendo a base da modalidade. O torneio foi pensado para oferecer uma disputa de alto nível, que fomente o desenvolvimento do esporte e proporcione uma experiência única para jogadores e torcedores”, destacou.

A competição contará com grandes nomes do beach soccer brasileiro como Bruno Xavier, Catarino, Lelê Lopes e Silvana. “Quem for à praia vai acompanhar jogos emocionantes, com alto nível técnico e clima de festa. Será uma experiência divertida e inesquecível ao ar livre, reunindo esporte, lazer e entretenimento para toda a família. O torneio vem para mostrar a força do beach soccer capixaba e reforçar a tradição do Estado como celeiro de atletas”, completou o presidente da Fecabes.

Equipes participantes

Masculino

Grupo A: Anchieta, Cariacica, Marataízes e Serra.

Anchieta, Cariacica, Marataízes e Serra. Grupo B: Vila Velha, Vitória, Aracruz e Rio Novo do Sul.



Feminino

Grupo A: Vitória, Linhares, Cariacica e Serra.



Vitória, Linhares, Cariacica e Serra. Grupo B: Anchieta, Aracruz, Aracruz B e Vila Velha.



