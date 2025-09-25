Vem aí

Dois jogadores capixabas vão disputar a temporada 25/26 da Kings League

Gabriel Messias vai jogar pela G3X, enquanto Lucas Nascimento foi selecionado pelo Real Elite, para a temporada 25/26

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 08:51

Gabriel Messias e Lucas Nascimento vão disputar a Kings League 25/26 Crédito: Arquivo Pessoal

A Kings League Brazil promoveu nesta semana o draft (rodada de escolhas) oficial da próxima etapa do torneio. Com o novo formato, cada equipe selecionou seis atletas, entre eles dois capixabas: Gabriel Messias, que foi a quarta escolha da G3X, time do streamer Gaules, e Lucas Nascimento, o quinto selecionado pelo Real Elite, dirigido pela cantora Ludmilla, pelo humorista Whindersson Nunes, e pelo influenciador Lucas Freestyle.

Gabriel começou a vida no esporte em um projeto social de futsal, e já defendeu as cores do Vasco da Gama, nas categorias de base. Depois disso, somou passagens por Ponte Preta, América-MG e em clubes de Portugal e Itália. Voltando para o Brasil, o jogador se profissionalizou no Porto Vitória e depois migrou para o Fut7, modalidade onde passou a ser reconhecido. Gabriel foi contratado pela Unicapixaba e disputou a Libertadores, na Argentina, a Taça de Rio, em Florianópolis, e o Campeonato Brasileiro.

"Eu não tive nenhum contato com ninguém. Eu de verdade não estava esperando. O processo de inscrição foi através do meu treinador, ele que me indicou. Aos 45 do segundo tempo eu recebi o convite e, graças a Deus, deu tudo certo. E pensando em projeção pessoal, a Kings League é um sonho hoje de milhares e milhares de pessoas, agregando a visibilidade, mídia... Você está em um centro com pessoas que são conhecidas, isso é muito importante", disse Gabriel Messias.

Já Lucas, que também começou no futsal cedo, sempre enxergou a quadra como seu piso preferido. Ele era atleta do Centro Educacional Mundo Moderno e do Clube Álvares Cabral, e ganhou títulos de expressão como os Jogos Escolares da Juventude, Taça Brasil de Futsal sub-20, além de um vice-campeonato mundial, em Paris. Também jogou profissionalmente no campo, no Rio Branco e no Porto Vitória, até migrar para o Fut7, onde também conquistou a Taça Libertadores da América, Taça Brasil e Brasileiro, além de ter sido convocado para a seleção brasileira da modalidade.

"O draft deste ano foi por indicação. Eu fui indicado e escolhido pelo Real Elite. Eu fiquei feliz por estar entre os 120 nomes, e fiquei na torcida para ser escolhido entre os 60. Foi uma emoção muito grande, ainda mais por não saber se seria escolhido ou não, mas deu tudo certo no final. Quero fazer uma boa competição e fazer uma história linda com o Real, esse é o principal objetivo, além de também ser reconhecido e mostrar que no Espírito Santo tem talento a ser mostrado, tem muito jogador bom aqui que só precisa de uma oportunidade", disse Lucas, que já havia disputado a Kings na temporada passada.

O que é a Kings League?

Kings League é febre entre os mais jovens. É o futebol com a cara do TikTok Crédito: CazéTV/Reprodução

Criada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué, a Kings League é uma partida de futebol society 'aprimorada', contando com cartas especiais e momentos de gol em dobro que garantem a imprevisibilidade do jogo e prometem mais emoção para os confrontos. Duas equipes de sete jogadores disputam uma partida de 40 minutos, dividida em dois tempos de 20 minutos.

Os jogos começam com a bola no ar e um jogador de cada equipe parte de dentro do próprio gol para disputá-la no centro do campo. A cada minuto, um novo atleta se junta aos times até as escalações ficarem completas. A bola rola normalmente até os 18 minutos, quando o juiz interrompe a partida para jogar um dado, que define a quantidade de atletas em campo até o final do primeiro tempo.

No começo da segunda etapa, todos os jogadores se reúnem para disputar a bola no ar novamente. Os dois minutos finais da partida também são diferentes por conta do gol dobrado ou, caso o jogo esteja empatado, começa a valer o gol de ouro e quem marcar, vence.

Permanecendo a igualdade, a decisão vai para uma disputa de shootouts, onde um jogador parte com a bola cara a cara com o goleiro. Durante a partida, cada equipe tem direito a um pênalti do presidente, uma espécie de embaixador do time. Também há opção de um jogador de linha bater um shootout no lugar do presidente. Na segunda etapa, os times ganham o direito de sortear uma carta secreta. As cartas disponíveis são:

Pênalti: ganha uma penalidade.

ganha uma penalidade. Shootout: duelo cara a cara com o goleiro.

duelo cara a cara com o goleiro. Gol dobrado: cada gol vale por dois durante quatro minutos.

cada gol vale por dois durante quatro minutos. Suspensão: escolhe um jogador adversário para ficar fora de quadra durante quatro minutos.

escolhe um jogador adversário para ficar fora de quadra durante quatro minutos. Jogador estrela: a equipe escolhe um jogador para ter gol em dobro até os 38 minutos.

a equipe escolhe um jogador para ter gol em dobro até os 38 minutos. Coringa: cabe a decisão de roubar a carta adversária ou optar por uma carta qualquer.

