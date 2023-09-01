Brasil fica a um passo das quartas de final do Mundial de Basquete

Seleção brasileira de basquete comemora vitória sobre o Canadá Crédito: CBB

O Brasil está a uma vitória das quartas de final da Copa do Mundo de basquete. Nesta sexta (1º), em Jacarta, na Indonésia, a Seleção derrotou o Canadá por 69 a 65 e com o revés da Espanha para a Letônia por 74 a 69, os dois jogos do domingo viraram decisões. O Brasil pega a Letônia às 6h45 e Espanha encara o Canadá às 10h30. Os vencedores estão nas quartas de final.

"Desde que o Canadá caiu no nosso caminho, o plano da nossa comissão técnica era diminuir o pace do jogo. Parabéns para os nossos jogadores que cumpriram a risca o que treinamos e conseguiram controlar o jogo em todos os momentos para frear o Canadá, que é uma equipe espetacular", citou Gustavo De Conti, treinador da equipe.

A vitória também mantém o Brasil na briga direta pela vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A América tem dois postos via Mundial para a Olimpíada. Caso vença a Letônia e vá às quartas, o Brasil já se garante em Paris em caso de vitória da Espanha sobre o Canadá, a Itália diante de Porto Rico e da Sérvia sobre a República Dominicana. Assim, o Brasil iria para as quartas ao lado dos EUA, garantindo ao menos o segundo lugar das Américas.