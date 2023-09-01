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Brasil fica a um passo das quartas de final do Mundial de Basquete

Se vencer a Letônia no próximo domingo (03) e conseguir contar com uma combinação de resultados, seleção pode já se garantir nas Olimpíadas de Paris
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2023 às 15:37

Publicado em 01 de Setembro de 2023 às 15:37

Seleção brasileira de basquete comemora vitória sobre o Canadá
Seleção brasileira de basquete comemora vitória sobre o Canadá Crédito: CBB
O Brasil está a uma vitória das quartas de final da Copa do Mundo de basquete. Nesta sexta (1º), em Jacarta, na Indonésia, a Seleção derrotou o Canadá por 69 a 65 e com o revés da Espanha para a Letônia por 74 a 69, os dois jogos do domingo viraram decisões. O Brasil pega a Letônia às 6h45 e Espanha encara o Canadá às 10h30. Os vencedores estão nas quartas de final.
"Desde que o Canadá caiu no nosso caminho, o plano da nossa comissão técnica era diminuir o pace do jogo. Parabéns para os nossos jogadores que cumpriram a risca o que treinamos e conseguiram controlar o jogo em todos os momentos para frear o Canadá, que é uma equipe espetacular", citou Gustavo De Conti, treinador da equipe.
A vitória também mantém o Brasil na briga direta pela vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A América tem dois postos via Mundial para a Olimpíada. Caso vença a Letônia e vá às quartas, o Brasil já se garante em Paris em caso de vitória da Espanha sobre o Canadá, a Itália diante de Porto Rico e da Sérvia sobre a República Dominicana. Assim, o Brasil iria para as quartas ao lado dos EUA, garantindo ao menos o segundo lugar das Américas.
"Grande vitória do nosso time, mas não tem nada definido, precisamos buscar mais uma vitória para conseguir a nossa classificação para a próxima fase e seguir lutando pela vaga olímpica", disse Bruno Caboclo.

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