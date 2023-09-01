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Esporte Capixaba

Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES nos dias 02 e 03/09

O fim de semana está recheado com jogos da Copa ES de Basquete, Capixabão Série B, Brasileiro de Bodyboarding em Vila Velha, disputas de donwhill em Colatina e muito mais!
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

01 set 2023 às 15:06

Publicado em 01 de Setembro de 2023 às 15:06

O fim de semana será agitado para os amantes do esporte capixaba! Ao redor do Estado, jogos da Copa ES de Basquete, Capixabão Série B, Circuito Brasileiro de Bodyboarding e disputas de downhill em Colatina estão entre os principais destaques. Confira no vídeo os locais, horários e como acompanhar o melhor do esporte no Espírito Santo entre os dias 02 e 03 de setembro!

Sábado (02)

  • Circuito Brasileiro de Bodyboarding - 2ª Etapa

    Local:     Barra do Jucu, Vila Velha
    Horário: 8h (programação no sábado e no domingo)
    Mais informações: @febbes
    Entrada franca

  • Copa ES de Basquete

    IVV/Cetaf x Itaipava (sub-17 masculino)
    Horário:     9h

    Nice de Paula x IVV/Cetaf (sub-13 feminino)
    Horário: 10h30

    Itaipava x Anjos da Quadra (sub-17 masculino)
    Horário: 12h

    Anjos da Quadra x Álvares Cabral (sub-13 feminino)
    Horário: 13h30

    Saldanha da Gama x Itaipava (sub-17 masculino)
    Horário: 15h

    Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória
    Entrada franca

  • 1º Downhill Colatina

    Local:     Concentração na ES 446 - Estrada que liga ao bairro Luiz Iglesias
    Horário: a partir de 8h (programação no sábado e no domingo)
    Mais informações: @dh_colatina

  • Capixabão Série B - 2ª Rodada

    Pinheiros x São Mateus
    Local: João Soares de Moura Filho, Pinheiros
    Horário: 15h

    Linhares x CTE Colatina
    Local: Justiniano de Mello e Silva, Colatina
    Horário: 15h

    Aster F.C x Capixaba S.C
    Local: Kleber Andrade, Cariacica
    Horário: 15h

    G.E.L x Rio Branco VN
    Local: Gil Bernardes, Vila Velha
    Horário: 15h

Domingo (03)

  • Circuito Corrida Maçônica - Caminhada e Corrida 5km

    Local:     Praça de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim
    Horário: 6h
    Mais informações: Circuito Maconico

  • Santander Track&Field Run Series

    Local: Shopping Praia da Costa
    Horário: 6h15
    Mais informações: @tfsportsoficial

  • Copa ES de Basquete

    Anjos da Quadra x Mimoso do Sul (sub-17 masculino)
    Horário: 9h

    Anjos da Quadra x Mimoso do Sul (sub-13 feminino)
    Horário: 10h30

    Serra Gold x Mimoso do Sul (sub-17 feminino)
    Horário: 12h

    Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória
    Entrada franca

  • Campeonato Brasileiro de Futebol Americano

    Tritões x Flamengo Imperadores
    Local: Arlindo Villaschi, Viana
    Horário: 10h
    Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)
    Mais Informações: @tritoes

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