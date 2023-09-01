Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES nos dias 02 e 03/09

O fim de semana será agitado para os amantes do esporte capixaba! Ao redor do Estado, jogos da Copa ES de Basquete, Capixabão Série B, Circuito Brasileiro de Bodyboarding e disputas de downhill em Colatina estão entre os principais destaques. Confira no vídeo os locais, horários e como acompanhar o melhor do esporte no Espírito Santo entre os dias 02 e 03 de setembro!
Sábado (02)
- Circuito Brasileiro de Bodyboarding - 2ª Etapa
Local: Barra do Jucu, Vila Velha
Horário: 8h (programação no sábado e no domingo)
Mais informações: @febbes
Entrada franca
- Copa ES de Basquete
IVV/Cetaf x Itaipava (sub-17 masculino)
Horário: 9h
Nice de Paula x IVV/Cetaf (sub-13 feminino)
Horário: 10h30
Itaipava x Anjos da Quadra (sub-17 masculino)
Horário: 12h
Anjos da Quadra x Álvares Cabral (sub-13 feminino)
Horário: 13h30
Saldanha da Gama x Itaipava (sub-17 masculino)
Horário: 15h
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória
Entrada franca
- 1º Downhill Colatina
Local: Concentração na ES 446 - Estrada que liga ao bairro Luiz Iglesias
Horário: a partir de 8h (programação no sábado e no domingo)
Mais informações: @dh_colatina
- Capixabão Série B - 2ª Rodada
Pinheiros x São Mateus
Local: João Soares de Moura Filho, Pinheiros
Horário: 15h
Linhares x CTE Colatina
Local: Justiniano de Mello e Silva, Colatina
Horário: 15h
Aster F.C x Capixaba S.C
Local: Kleber Andrade, Cariacica
Horário: 15h
G.E.L x Rio Branco VN
Local: Gil Bernardes, Vila Velha
Horário: 15h
Domingo (03)
- Circuito Corrida Maçônica - Caminhada e Corrida 5km
Local: Praça de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim
Horário: 6h
Mais informações: Circuito Maconico
- Santander Track&Field Run Series
Local: Shopping Praia da Costa
Horário: 6h15
Mais informações: @tfsportsoficial
- Copa ES de Basquete
Anjos da Quadra x Mimoso do Sul (sub-17 masculino)
Horário: 9h
Anjos da Quadra x Mimoso do Sul (sub-13 feminino)
Horário: 10h30
Serra Gold x Mimoso do Sul (sub-17 feminino)
Horário: 12h
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória
Entrada franca
- Campeonato Brasileiro de Futebol Americano
Tritões x Flamengo Imperadores
Local: Arlindo Villaschi, Viana
Horário: 10h
Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)
Mais Informações: @tritoes