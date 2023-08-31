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Alerta

Seleção de vôlei busca lições após decepção no Sul-Americano para evitar crise no Pré-Olímpico

Queda de rendimento em grandes competições liga alerta do Brasil, que tem ficado de fora dos holofotes do vôlei mundial
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 ago 2023 às 12:20

Publicado em 31 de Agosto de 2023 às 12:20

Seleção ficou com a prata após perder para a Argentina
Seleção ficou com a prata após perder para a Argentina Crédito: CBV
Em queda nos últimos dois anos, a seleção brasileira masculina de vôlei acendeu o alerta após novo resultado frustrante na temporada. Depois da dura derrota para a Argentina por 3 sets a 0, na noite de quarta-feira (30), o técnico Renan Dal Zotto e os jogadores demonstraram preocupação em extrair lições da perda do título do Campeonato Sul-Americano, às vésperas do Pré-Olímpico.
Pela primeira vez na história, a seleção masculina perdeu uma edição do Sul-Americano. A derrota ainda teve o agravante de jogar em casa, no Recife. Maior vencedor da competição continental, com 33 títulos, o Brasil viu os argentinos serem campeões pela segunda vez - a primeira foi em 1964, justamente o ano em que não houve participação brasileira.
O resultado preocupa porque o Brasil vem perdendo rendimento também nas grandes competições nos últimos dois anos. E a equipe comandada por Renan tem pouco tempo para "virar a chave" e focar no torneio que dá vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. O Pré-Olímpico será disputado entre 30 de setembro e 8 de outubro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.
"Não foi o resultado que a gente esperava, apesar de sabermos que seria um jogo extremamente difícil. A seleção da Argentina fez um grande jogo e hoje nós ficamos aquém. Temos que manter o foco para o Pré-Olímpico, que é o nosso maior objetivo do ano", declarou Renan.
Um dos mais abalados pela derrota foi o capitão Bruninho. O experiente jogador não escondeu o incômodo por mais uma decepção, desta vez num torneio considerado mais fácil. "Sentimento muito ruim nesse momento, de fracasso, vergonha, de tristeza. Pessoalmente mesmo, porque não reproduzi o que desejei. Mas a gente não tem tempo nem de lamentar. É juntar os cacos. Tudo funcionou pouco hoje", afirmou.
"Temos que botar os pés no chão, voltar para os treinamentos, porque nosso foco principal é a classificatória olímpica. Óbvio que a gente não queria perder, vamos sofrer esses próximos dias, mas temos que seguir em frente", disse Lucarelli. "Vai doer ainda, mas agora a gente tem pela frente o Pré-Olímpico, que é o mais importante deste ano. Precisamos aprender com o que aconteceu hoje, porque nosso foco maior é a classificação para os Jogos Olímpicos e temos muito trabalho pela frente", afirmou Judson.
O vice no Sul-Americano foi a segunda decepção da seleção masculina neste ano. Na Liga das Nações, principal competição da temporada, o Brasil terminou em sexto lugar, mesma posição do ano passado. Em 2021, os brasileiros foram os campeões.
A queda de rendimento da seleção acontece justamente a partir de 2021, quando ficou fora do pódio da Olimpíada pela primeira vez desde a edição de Sydney-2000 - nas quatro edições seguintes dos Jogos Olímpicos, o Brasil oscilou entre a medalha de ouro e a de prata. Em Tóquio, foi apenas o quarto colocado.
Essa perda de rendimento vem sendo constatada também no Mundial. Após ser tricampeão, com o ouro nas edições de 2002, 2006 e 2010, o Brasil foi vice em 2014 e 2018. No ano passado, ficou em terceiro lugar. A meta da seleção agora é evitar nova surpresa no Pré-Olímpico.

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