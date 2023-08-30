No sufoco, Brasil vence Costa do Marfim e avança no Mundial de Basquete

Brasil x Costa do Marfim, no Mundial de Basquete 2023 Crédito: Foto: FIBA WC

A seleção brasileira masculina de basquete sofreu mais do que o esperado, mas derrotou Costa do Marfim, por 89 a 77, e garantiu sua vaga na próxima fase do Mundial, nesta quarta-feira (30). Jogando mais uma vez em Jacarta, na Indonésia, o time nacional oscilou ao longo da partida, principalmente após lesão sofrida por Yago, porém soube administrar a vantagem conquistada no primeiro tempo e confirmou o favoritismo.

Com o triunfo, o Brasil termina a primeira fase na segunda colocação do Grupo G, atrás apenas da seleção espanhola. Os brasileiros somam duas vitórias e uma derrota, justamente para a favorita Espanha, na segunda-feira (28). Os resultados serão levados para a fase seguinte, quando o time nacional deverá ter dificuldades pela frente, contra Canadá, Letônia e a própria Espanha.

Pelo novo Grupo L, o primeiro desafio será contra a seleção canadense, na sexta-feira, às 10h30 (horário de Brasília). Os quatro times vão brigar por duas vagas nas quartas de final. Longe de brigar pelo título, a seleção brasileira está de olho na vaga olímpica para os Jogos de Paris-2024.

O Mundial vai conceder duas vagas para as Américas, para os dois melhores colocados do continente na competição. Ainda estão na briga, além do Brasil, os Estados Unidos, o Canadá, Porto Rico e a República Dominicana. A seleção não disputa uma edição da Olimpíada desde os Jogos do Rio-2016.

Nesta quarta, o Brasil entrou em quadra como favorito, mas enfrentou maiores dificuldades do que esperava. A situação se complicou no terceiro quarto, depois de a seleção se impor em quadra ao longo do primeiro tempo. Yago sentiu dores no joelho direito, foi para o banco de reservas e viu a Costa do Marfim aproveitar sua ausência para reduzir a desvantagem no placar.

Quando a situação parecia perigosa, o técnico Gustavo de Conti devolveu Yago para o jogo e o Brasil voltou a abrir vantagem, consolidando a vitória. O jogador foi o grande nome da partida, cestinha do duelo, com 24 pontos. E ainda terminou o duelo com um "double-double", por ter anotado 12 assistências.