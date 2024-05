Orgulho

Bicampeã mundial, capixaba Luna Hardman chega ao ES nesta terça (28)

Filha de Neymara Carvalho conquistou o título da categoria Pro Junior no mundial de bodyboard em Antofagatsta, no Chile, e será recebida com festa no aeroporto

Luna Hardman conquistou a categoria Pro Junior da principal competição de bodyboarding no mundo . (@bodyboarding_style/Divulgação)

Após a conquista do bi-campeonato mundial de bodyboarding na última semana, a capixaba Luna Hardman desembarca no Espírito Santo nesta terça-feira (28). A filha de Neymara Carvalho levantou o troféu na última quinta-feira (23), em Antofagasta, no Chile, no Antofagasta Bodyboard Festival. Ela será recebida com grande festa por amigos e familiares no aeroporto de Vitória.

Luna viaja do Chile para São Paulo e, nesta terça (28) pela manhã, segue para a Capital do Espírito Santo. O voo tem chegada prevista para 9h10 (Latam 3330).

"Esse segundo título mundial para mim foi muito importante. Era a minha maior meta para 2024. Eu trabalhei muito, eu treinei muito. Fiz uma preparação psicológica. Nada melhor do que encerrar a minha participação na categoria Pro Junior dessa forma. Então, estou muito feliz do meu início no esporte ter sido nessa categoria, em nível mundial", destaca.

A atleta de 18 anos conquistou o primeiro título mundial da categoria em 2022. Este é o seu último ano na Pro Junior e, agora, foca exclusivamente na Profissional. "Agora me despeço dessa categoria, que foi muito importante para mim. Fico feliz de várias meninas da nova geração estarem aparecendo, falando que eu inspirei. E para a categoria profissional, meu foco vai ser total. Vamos atrás desse título. Sempre com o pé no chão e vendo o que nos aguarda no futuro", completa Luna.

A capixaba encerrou a temporada como a primeira do ranking mundial da Pro Junior, com 3.720 pontos, e é a segunda colocada na Profissional, com 4.770 pontos. A carioca radicada no Espírito Santo, Maíra Viana, lidera com 4.845 pontos.

