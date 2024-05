Equipe capixaba estreia na principal competição de handebol do Brasil

Handebol Clube Capixaba jogará contra o São Carlos, segunda-feira (27), na Arena Jacaraípe, partida que vai marcar o retorno do ES às competições nacionais

Comandada pela treinadora Kátia Amanajás, a equipe entra na competição na Conferência Sudeste da Liga junto com São Carlos (SP), Sorocaba (SP), Pinheiros (SP) e Suzano Costa (RJ). Ao todo, serão oito jogos na primeira fase, quatro em casa e quatro fora, com as quatro mais bem colocadas garantindo vaga na próxima fase, o Main Round.

“Criamos um time jovem de propósito. Queremos esse perfil de meninas, que sejam introduzidas no alto rendimento de forma consistente, com uma mentalidade muito profissional. Estamos trabalhando muito forte, amadurecendo esse elenco, para que o Espírito Santo tenha uma representatividade forte no mais curto espaço de tempo que a gente conseguir”, disse a técnica.

Sequência

A competição

A Fase de Grupos contará com 12 equipes, sete do Sul/Sudeste, duas do Norte, duas do Nordeste e uma do Centro-Oeste, será disputada de forma concentrada em uma única cidade. As equipes serão divididas em duas chaves com seis equipes cada. Os jogos serão apenas dentro das próprias chaves, sendo que os dois primeiros de cada chave se classificam para o Final Four da Liga.