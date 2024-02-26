Mais uma excelente notícia para o esporte capixaba. Após anos longe das disputas, o Espírito Santo voltará a ter uma equipe participando da Liga Nacional de Handebol, a maior competição da modalidade no Brasil. A apresentação da equipe denominada de Handebol Clube Capixaba, aconteceu na noite da última sexta-feira (23), na Arena Jacaraípe, local onde o time mandará seus jogos.
O nome do time é uma fusão do Handebol Clube com o Clube Capixaba. Segundo Anderson Madeira, diretor do clube capixaba e um dos responsáveis pela criação do time, a ideia é que o time conte com até 20 atletas, sendo a maioria aqui do Espírito Santo.
“Estamos muito felizes com mais essa conquista para o esporte do Espírito Santo. Voltar a disputar a Liga Nacional é importante para fomentar o handebol no Estado e auxiliar na formação de novos talentos. Nosso principal lema é contar com a maioria das atletas aqui do Espírito Santo, trazendo apenas alguns reforços pontuais para elevar o nível técnico do time”, frisou.
Durante o fim de semana, os atletas participaram de uma imersão, que contou com avaliação física, palestras, além de treinamentos técnicos e táticos comandados pela treinadora Kátia Amanajás, que comandará a equipe na competição.
Espírito Santo volta a ter uma equipe na Liga Nacional de Handebol
Liga Nacional
A Liga Nacional contará com a participação de, pelo menos, 16 equipes de estados como Pernambuco, Alagoas, Sergipe, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Paraná, e tem previsão para começar no mês de maio. Antes disso, a ideia é que o Handebol Clube Capixaba participe de alguns torneios menores e jogos amistosos que servirão como preparação para a equipe.
“O retorno de uma equipe capixaba para disputar a Liga Nacional só tem a fortalecer o esporte no Estado. Atualmente, nós temos uma equipe muito jovem, com várias atletas universitárias e acredito que, com alguns reforços, vamos conseguir criar uma equipe bastante competitiva. Tenho certeza que, em um curto espaço de tempo, nós vamos conseguir bater algumas metas importantes, principalmente a de reconquistar o nosso espaço de destaque no handebol nacional para o Espírito Santo”, finalizou Kátia Amanajás.