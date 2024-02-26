Handebol Clube Capixaba colocará o Espírito Santo no cenário nacional após longo hiato Crédito: Divulgação

Mais uma excelente notícia para o esporte capixaba. Após anos longe das disputas, o Espírito Santo voltará a ter uma equipe participando da Liga Nacional de Handebol, a maior competição da modalidade no Brasil. A apresentação da equipe denominada de Handebol Clube Capixaba, aconteceu na noite da última sexta-feira (23), na Arena Jacaraípe, local onde o time mandará seus jogos.

O nome do time é uma fusão do Handebol Clube com o Clube Capixaba. Segundo Anderson Madeira, diretor do clube capixaba e um dos responsáveis pela criação do time, a ideia é que o time conte com até 20 atletas, sendo a maioria aqui do Espírito Santo.

“Estamos muito felizes com mais essa conquista para o esporte do Espírito Santo. Voltar a disputar a Liga Nacional é importante para fomentar o handebol no Estado e auxiliar na formação de novos talentos. Nosso principal lema é contar com a maioria das atletas aqui do Espírito Santo, trazendo apenas alguns reforços pontuais para elevar o nível técnico do time”, frisou.

Durante o fim de semana, os atletas participaram de uma imersão, que contou com avaliação física, palestras, além de treinamentos técnicos e táticos comandados pela treinadora Kátia Amanajás, que comandará a equipe na competição.

Your browser does not support the audio element. Espírito Santo volta a ter uma equipe na Liga Nacional de Handebol

Liga Nacional

A Liga Nacional contará com a participação de, pelo menos, 16 equipes de estados como Pernambuco, Alagoas, Sergipe, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Paraná, e tem previsão para começar no mês de maio. Antes disso, a ideia é que o Handebol Clube Capixaba participe de alguns torneios menores e jogos amistosos que servirão como preparação para a equipe.