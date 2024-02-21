Speed Festival chega voando baixo em Guarapari

A cidade de Guarapari será palco do "Speed Festival", figurinha carimbada no calendário do automobilismo capixaba. No próximo dia 2 de março, de 9h às 17h, os amantes do esporte a motor terão a oportunidade de colocar seus carros na pista para uma competição de tirar o fôlego no aeródromo da cidade.
O festival contará com provas de velocidade e tempo na distância de meia milha (804 metros). Nesta prova o piloto larga com o carro parado e percorre a distância com os dados de velocidade e tempo sendo registrados através de fotocélulas posicionadas nas marcações de 402 e 804 metros. Serão premiados os 1º, 2º e 3º colocados nas categorias: tração traseira, tração dianteira, tração integral e força livre nas modalidades: 804m velocidade, 804m tempo e 402m tempo.
Além das corridas, o evento contará com uma variedade de atividades para os fãs de automobilismo, incluindo exposições de carros de luxo, demonstrações de tecnologia automotiva de ponta e oportunidades de interação com o embaixador do projeto, o piloto Hugo Cibien.
Os ingressos já estão disponíveis para compra no site da Superticket. Para quem quiser apenas acompanhar o evento, o valor é de R$ 100 a inteira e R$ 50 a meia. Já os pilotos que quiserem colocar seus carros na pista devem efetuar o pagamento da taxa de pré-inscrição no valor de R$ 1.200.
Serviço
- Speed Festival – 3ª edição
- Local: Aeródromo de Guarapari
- Data: 02 de março, sábado
- Horário: 9h às 17h público
- Venda de ingressos para o público: https://www.zig.tickets/eventos/speed-festival-3-edicao
- Valores: 1º Lote - R$ 100,00 (Inteira) e R$ 50,00 (Meia)
- Pré-inscrição pilotos: https://www.zig.tickets/eventos/pilotos-speed-festival-3-edicao
- Valor: R$ 1.200,00