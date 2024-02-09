Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Basquete

Delegada da Fiba foge e barra recurso do Brasil por erro no Pré-Olímpico

Arbitragem contabilizou três pontos em uma cesta de dois pontos, marcada pela australiana Bec Allen na estreia da Seleção Brasileira no torneio

Publicado em 09 de Fevereiro de 2024 às 17:44

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 fev 2024 às 17:44
Brasil luta, mas é derrotado pela Austrália na estreia do Pré-Olímpico de Basquete Feminino
Brasil luta, mas é derrotado pela Austrália na estreia do Pré-Olímpico de Basquete Feminino Crédito: FIBA/Divulgação
Um caso para lá de inusitado marcou a estreia da seleção brasileira no Pré-Olímpico de basquete feminino, em Belém, no Pará. O duelo com a Austrália, ocorrido nesta quinta-feira, caminhava para os seus momentos finais quando Bec Allen marcou uma cesta de dois pontos. Os responsáveis tanto pela súmula da partida quanto pelo placar, no entanto, anotaram três pontos para as australianas, mesmo com a arbitragem assinalando corretamente. A comissão técnica do Brasil reclamou bastante, mas não houve revisão do erro.
Entendendo que a seleção brasileira havia sido prejudicada de maneira direta, a diretoria da Confederação Brasileira de Basquete (CBB) tentou entrar com recurso após o fim da partida. Porém, a delegada da Federação Internacional de Basquete (Fiba), a costarriquenha Gabriela Araya, fugiu do local, impossibilitando que a queixa fosse registrada dentro do prazo de 15 minutos após o fim do jogo, segundo o regulamento.
Para o recurso ser aceito, seria necessário uma assinatura de Érika, capitã do time brasileiro. Os dirigentes foram buscar a jogadora no vestiário, mas a delegada já havia deixado a quadra quando voltaram. Assim, não há mais possibilidade da entrada de protesto.
O fatídico lance aconteceu faltando 5min43s para o fim do confronto. O jogo estava 52 a 51 para o Brasil quando Allen acertou uma cesta na marca de dois pontos, com a arbitragem marcando o lance corretamente.
A seguir, o placar aponta 54 a 52 para as australianas, com o erro também sendo anotado pelos mesários na súmula, o que impossibilita um simples acerto no marcador. O duelo terminou encerrado em 60 a 55, com a seleção brasileira tendo de mudar a sua estratégia para alcançar a pontuação adversária.
A seleção brasileira feminina de basquete volta à quadra no sábado, 20h (horário de Brasília), para enfrentar a Sérvia, pela segunda rodada do Pré-Olímpico. A chave do Brasil conta ainda com a Alemanha, adversário que o Brasil enfrenta no dia 11 de fevereiro. Os três melhores de cada chave se obtêm uma vaga na Olimpíada de Paris-2024, com exceção dos grupos de Estados Unidos e França, estes dois já classificados.

Veja Também

Saiba quais são as atrações do show de intervalo do Superbowl e como assistir

Capixaba é vice-campeã de competição de esqui alpino mundial na Itália

Yamaguchi dirige por aplicativo e dá aulas de boxe enquanto não volta ao ringue

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes paris Austrália Basquete Olimpíadas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra
Terceira Via exclui ligação com Vitória e será feita apenas na Serra
Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
Acordos do caso Mariana dispensam aprovação da Justiça inglesa, diz STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados