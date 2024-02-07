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No pódio

Capixaba é vice-campeã de competição de esqui alpino mundial na Itália

Carlotta Fagnani ficou em segundo lugar no FIS Children Cup Alpecimbra Internacional, competição disputada desde 1957 e considerada uma das mais importantes do mundo na categoria juvenil

Publicado em 07 de Fevereiro de 2024 às 15:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2024 às 15:00
Carlotta (segurando as flores) e seu irmão Leopoldo (de boné vermelho)
Carlotta (segurando as flores) e seu irmão Leopoldo (de boné vermelho) Crédito: Divulgação
A capixaba Carlotta Fagnani, 13, de Vitória, conquistou neste final de semana o vice-campeonato no Slalom Especial no troféu FIS Children Cup Alpecimbra, realizado em Folgaria, na Itália. A competição de esqui alpino acontece desde 1957 e é uma das três maiores do mundo na categoria juvenil e teve representantes de mais de 40 países, entre eles Estados Unidos, Itália, França, Suíça, Brasil e Tailândia, com quase 300 atletas participantes.
O evento sempre conta com a participação dos maiores esquiadores do mundo. Por ele, já passaram Alberto tomba, Mikaela Shiffrin, Lara Gut, entre outros nomes do esporte.
"Estou muito emocionada com o pódio, é uma grande satisfação. Fiquei um pouco nervosa na segunda descida, mas é normal. Nessa competição passaram muitos campeões, então nunca sonhei com um resultado tão bom para mim e para meu irmão. Minha expectativa era uma boa colocação, mas não tão alta. Ótimo. Muito treino, família e treinadores me ajudam a chegar até aqui", vibrou Carlotta.
A atleta capixaba ficou atrás apenas de polonesa Iga Kaczamarek. Seu irmão, Leopoldo Fagnani, ficou em sexto lugar no slalom especial e na mesma colocação no GS.

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