Capixaba é vice-campeã de competição de esqui alpino mundial na Itália

Carlotta (segurando as flores) e seu irmão Leopoldo (de boné vermelho) Crédito: Divulgação

A capixaba Carlotta Fagnani, 13, de Vitória, conquistou neste final de semana o vice-campeonato no Slalom Especial no troféu FIS Children Cup Alpecimbra, realizado em Folgaria, na Itália. A competição de esqui alpino acontece desde 1957 e é uma das três maiores do mundo na categoria juvenil e teve representantes de mais de 40 países, entre eles Estados Unidos, Itália, França, Suíça, Brasil e Tailândia, com quase 300 atletas participantes.

O evento sempre conta com a participação dos maiores esquiadores do mundo. Por ele, já passaram Alberto tomba, Mikaela Shiffrin, Lara Gut, entre outros nomes do esporte.

"Estou muito emocionada com o pódio, é uma grande satisfação. Fiquei um pouco nervosa na segunda descida, mas é normal. Nessa competição passaram muitos campeões, então nunca sonhei com um resultado tão bom para mim e para meu irmão. Minha expectativa era uma boa colocação, mas não tão alta. Ótimo. Muito treino, família e treinadores me ajudam a chegar até aqui", vibrou Carlotta.