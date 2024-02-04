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Esperança olímpica

Marcus D'Almeida é eleito o melhor atleta do mundo em tiro com arco

O brasileiro tem 26 anos e é líder do ranking mundial. No ano passado, ele conquistou a medalha de ouro da etapa do México da Copa do Mundo e foi bronze no Mundial de Berlim

Publicado em 04 de Fevereiro de 2024 às 12:56

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 fev 2024 às 12:56
Marcus D'Almeida foi eleito neste domingo, pela World Archerty (Federação Internacional de Tiro com Arco), como o melhor arqueiro do mundo em 2023, no mesmo dia que conquistou o vice-campeonato do Finals do Circuito Mundial Indoor, em Las Vegas. Ele já havia sido considerado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) como o melhor do Brasil na modalidade.
Tiro com arco
Marcus D'almeida foi eleito o melhor atleta do tiro com arco em 2023 Crédito: Julio Cesar Guimarães/COB
"Foi um prêmio importante, vai trazer muita visibilidade para a modalidade. O Brasil é o País do futebol, mas também é o de muitas modalidades. O País precisa diversificar os investimentos. Essa é a primeira vez que conquistamos esse prêmio e é muito fruto do investimento. O Brasil é gigantesco, esse título não é só meu. Tem muitas pessoas se matando pelo esporte. Tudo isso está sendo muito especial para mim", afirmou.
O brasileiro tem 26 anos e é líder do ranking mundial. No ano passado, ele conquistou a medalha de ouro da etapa do México da Copa do Mundo e foi bronze no Mundial de Berlim. Além disso, conquistou duas medalhas para o Brasil nos jogos Pan-Americanos.
Neste domingo, Marcus D'Almeida perdeu a decisão do Circuito Mundial Indoor, prova não-Olímpica, para o americano Brady Ellison, dono de três medalhas olímpicas, após ter superado nas fases anteriores: Nicholas DAmour, das Ilhas Virgens, o britânico Tom Hall, além do holandês Steve Wijler.
Marcus D'Almeida é um dos principais nomes do Brasil nos Jogos Olímpicos Paris-2024. Ele vai em busca da inédita medalha olímpica. Na carreira, conquistou quatro medalhas em Jogos Pan-Americanos, tem seis em Campeonatos Pan-Americanos, três em Campeonatos Sul-Americanos, duas em Mundiais e duas em Copas do Mundo.

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