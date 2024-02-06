Zico será embaixador do programa de padrinhos do Time Brasil em Paris 2024

Zico esteve em Vitória recentemente para realizar uma palestra e foi prestigiado pelos torcedores Crédito: Diego Alves

O time de padrinhos e madrinhas do Time Brasil ganhou mais um reforço de peso. E esse chega para assumir a camisa 10: o ex-jogador Zico, ídolo do Flamengo e da seleção brasileira, é o novo membro confirmado do programa, com a função de embaixador.

A intenção da criação da posição era ter um ídolo do esporte brasileiro, que nunca tivesse participado dos Jogos, mas que fosse uma "unanimidade" entre os torcedores. Assim, o Galinho foi o escolhido para acompanhar a delegação do Time Brasil em Paris durante os Jogos Olímpicos.

"Fiquei muito sensibilizado e feliz, por ser do esporte, por adorar participar e ver competições de outras modalidades. Recebi o convite do COB, aceitei de imediato. É uma honra para nós, como brasileiros. Não tive a chance de disputar os Jogos Olímpicos. Isso me frustrou muito na época, por ter jogado todo o Pré-Olímpico. Receber esse convite me fez ver que era a oportunidade de conhecer de perto uma competição que eu admiro bastante. É bacana para quem ama e adora o esporte", disse Zico.

"Ter o Zico à frente desse programa, perto dos atletas, que vão olhar para ele ver que o Zico está lá torcendo, é um prazer enorme. É uma honra e uma satisfação muito grandes receber esse aceite dele. Queremos muito ter o Zico ao nosso lado em Paris. Queremos que ele faça parte desse programa de forma perene junto ao Time Brasil", disse Gustavo Herbetta, diretor de marketing do COB.

Apesar de ser um dos maiores jogadores de todos os tempos, Zico nunca teve a chance de disputar os Jogos Olímpicos. A ausência na edição de Munique 1972 é uma das maiores frustrações da carreira do craque, que chegou a pensar em encerrar a carreira por não ter sido convocado após ter disputado o Pré-Olímpico.

O estrelado elenco de madrinhas e padrinhos do Time Brasil conta com o casal Murilo Rosa e Fernanda Tavares, a atriz e cantora Larissa Manoela, o surfista Pedro Scooby, a apresentadora Sabrina Sato, o influencer Hugo Gloss, o cantor Wesley Safadão, além da CazéTV, canal do youtuber Casimiro Miguel. Agora, além deles, Zico exercerá o papel de embaixador.