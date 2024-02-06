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Lutador de taekwondo vai representar o ES na Olimpíada de Paris 2024

O capixaba Pedro Alves conquistou a vaga ao garantir a medalha de bronze na etapa final da Copa do Mundo, realizada em dezembro, em Wuxi, na China

Publicado em 06 de Fevereiro de 2024 às 17:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2024 às 17:41
Pedro Alves será um dos capixabas que vai disputar as Olímpiadas de Paris
Pedro Alves será um dos capixabas que vai disputar as Olímpiadas de Paris Crédito: Reprodução/Instagram
O capixaba Pedro Alves representará o Brasil na categoria por equipes mistas do taekwondo na Olimpíada de Paris 2024. Integrante do clube Two Brothers Team, o atleta conquistou a vaga ao garantir a medalha de bronze na etapa final da Copa do Mundo, realizada em dezembro, em Wuxi, na China, junto aos outros quatro lutadores da equipe.
A confirmação do atleta para representar o País foi anunciada na última sexta-feira (02) pelo clube Two Brothers Team.
Nascido no município da Serra, o capixaba reside atualmente em São Caetano do Sul, em São Paulo, onde realiza os treinamentos com o clube. O lutador compete na categoria +87kg e vem se destacando na modalidade nos últimos anos. Em agosto de 2023, ele conquistou o título de campeão brasileiro CBTKD, em Fortaleza, Ceará.
A Olimpíada de Paris será realizada entre os dias 26 de julho e 11 de agosto, na França. As disputas no taekwondo terão início no dia 07 de agosto e seguem até o dia 10 do mesmo mês, em uma arena montada no Grand Palais. Na categoria por equipes mistas, haverá apenas uma competição de demonstração, sem contar para o quadro de medalhas.

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