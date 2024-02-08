Yamaguchi dirige por aplicativo e dá aulas de boxe enquanto não volta ao ringue

Yamaguchi Falcão vai em busca do título mundial dos supermédios Crédito: J.Muller/Divulgação - Acervo Pessoal do boxeador Yamaguchi Falcão

Enquanto não tem o retorno marcado, Yamaguchi tem se virado para buscar o pão de cada dia. O atleta se reveza entre as aulas de boxe, que ministra em Vitória, Vila Velha e Serra, e a sua nova empreitada: motorista de aplicativo.

"Estou há alguns dias trabalhando como motorista de aplicativo no tempo livre entre as aulas e tem sido muito legal. Tenho conhecido muitas pessoas boas, que conhecem o Yamaguchi e demonstrado muito carinho por mim" Yamaguchi Falcão - Medalhista olímpico

Além da atividade como motorista, o atleta tem dado a oportunidade de alguns alunos aprenderem boxe com ele. Até o momento, são três turmas: uma em Vila Velha, duas em Vitória e uma em Vila Velha. As aulas são pagas e foram uma forma que o pugilista encontrou de se manter enquanto não volta aos ringues.

"A ideia começou ha um mês, estou há um tempo sem subir ao ringue, aí fui na academia WS Sports e pedi um espaço para montar uma equipe lá em Laranjeiras, aí a equipe foi crescendo e agora estamos também em Vila Velha e Vitória. Enquanto eu não tenho luta marcada, estou ali ganhando o pão de cada dia. Graças a Deus está dando certo, é uma coisa nova que estou fazendo, sou lutador, então ensinar está sendo uma experiência legal", contou.