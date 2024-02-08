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Medalhista olímpico

Yamaguchi dirige por aplicativo e dá aulas de boxe enquanto não volta ao ringue

Pugilista capixaba se divide entre as duas funções enquanto mantém a forma e espera por nova chance de disputar o título mundial

Publicado em 08 de Fevereiro de 2024 às 09:23

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

08 fev 2024 às 09:23
Yamaguchi Falcão vai em busca do título mundial dos supermédios
Yamaguchi Falcão vai em busca do título mundial dos supermédios Crédito: J.Muller/Divulgação - Acervo Pessoal do boxeador Yamaguchi Falcão
Medalhista olímpico em Londres-2012 e um dos principais nomes do boxe nacional, Yamaguchi Falcão não sobe no ringue desde abril de 2023, quando perdeu a disputa do cinturão da Associação Mundial de Boxe (WBA) para o cubano David Morrell
Enquanto não tem o retorno marcado, Yamaguchi tem se virado para buscar o pão de cada dia. O atleta se reveza entre as aulas de boxe, que ministra em Vitória, Vila Velha e Serra, e a sua nova empreitada: motorista de aplicativo. 
"Estou há alguns dias trabalhando como motorista de aplicativo no tempo livre entre as aulas e tem sido muito legal. Tenho conhecido muitas pessoas boas, que conhecem o Yamaguchi e demonstrado muito carinho por mim"
Yamaguchi Falcão  - Medalhista olímpico
Além da atividade como motorista, o atleta tem dado a oportunidade de alguns alunos aprenderem boxe com ele. Até o momento, são três turmas: uma em Vila Velha, duas em Vitória e uma em Vila Velha. As aulas são pagas e foram uma forma que o pugilista encontrou de se manter enquanto não volta aos ringues.
"A ideia começou ha um mês, estou há um tempo sem subir ao ringue, aí fui na academia WS Sports e pedi um espaço para montar uma equipe lá em Laranjeiras, aí a equipe foi crescendo e agora estamos também em Vila Velha e Vitória. Enquanto eu não tenho luta marcada, estou ali ganhando o pão de cada dia. Graças a Deus está dando certo, é uma coisa nova que estou fazendo, sou lutador, então ensinar está sendo uma experiência legal", contou.
No entanto, o novo "professor" não se aposentou dos combates e não abriu mão do seu grande sonho, que foi adiado ano passado. "Estou treinando todos os dias e acreditando muito que vou ter uma oportunidade, a última luta não foi tão legal, mas eu e minha equipe estamos buscando lutas boas para poder voltar a disputar o título mundial", afirma. 

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