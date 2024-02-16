Vitória recebe Copa Brasil de Marcha Atlética neste final de semana

Copa Brasil de Marcha Atlética é uma das principais competições do país Crédito: Wagner Carmo/CBAt

Vitória será palco de mais uma competição importante. Neste domingo (18), a Capital do Espírito Santo vai receber a Copa do Brasil de Marcha Atlética, corrida que reúne atletas de diferentes estados do País em busca do título nacional. As provas serão realizadas em um circuito na Avenida Dante Michelini (Quiosque 7), na Mata da Praia, com previsão de início para 6h.

Cerca de 200 competidores estarão presentes no torneio, que servirá como classificatória para o Campeonato Sul-Americano, que será realizado em março, em Recife. Grandes talentos da modalidade já estão confirmados para o desafio, como o medalhista de bronze do Campeonato Mundial de Atletismo, Caio Bonfim, e a carioca Viviane Lyra, que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2023.

Além das provas principais, a competição contará com duas provas reservadas para marchadores Sub-12 e Sub-14, chamadas de Festival. O Sub-12 masculino e feminino terá um percurso 0,5 km, enquanto os atletas do Sub-14, também nos dois gêneros, enfrentarão 1 km.

Confira a programação abaixo