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Após experiência nos EUA, Alison Mamute volta a jogar no Brasil

Capixaba conseguiu bons resultados no Circuito Americano e vai disputar as primeiras etapas do Circuito Brasileiro ao lado do jovem carioca Igor Borges

Publicado em 23 de Fevereiro de 2024 às 15:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2024 às 15:32
Alison Mamute foi mdealhista de ouro nas Olímpiadas do Rio em 2016
Alison Mamute foi mdealhista de ouro nas Olímpiadas do Rio em 2016 Crédito: Divulgação/FIVB
Alison Mamute está de volta ao Brasil. Após boa experiência no Circuito Americano de Vôlei de Praia (subiu ao pódio três vezes em sete torneios disputados), o capixaba vai reestrear no Circuito Brasileiro na etapa da abertura, que acontece em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nesta sexta-feira (23). Esta será a 20ª temporada do campeão olímpico de 2016, que vai à quadra ao lado do carioca Igor Borges, promessa da nova geração do esporte.
"Estou vivendo um momento especial na minha vida, diferente na minha carreira, e muito empolgado para essa temporada. Estou voltando de uma experiência muito importante nos Estados Unidos, jogar a AVP era algo que eu queria, era um desafio e aprendi muito nessa temporada por lá. Todo início de ano, nessa fase de preparação, vem com aquela ansiedade, com um friozinho na barriga, uma sensação boa que motiva o atleta. Esse ano vou jogar com o Igor, um jovem talentoso, que está buscando o espaço dele, bem mais jovem que eu e que traz uma energia diferente para o time. Estamos animados, buscando ajustar da melhor forma o jogo da nossa dupla, e vamos brigar para fazer um grande torneio aqui em Campo Grande", afirmou o ‘Mamute’.
Alison tem um currículo extremamente vencedor. Três vezes campeão nacional (2016,2011 e 2009), seis vezes eleito ‘Melhor Atacante’ e ‘Melhor Bloqueador’ do campeonato, além de ‘Revelação’ (2016), o capixaba acumula 156 etapas do circuito nacional na carreira com 517 vitórias, 64 pódios e 34 títulos.
No Circuito Americano no ano passado (AVP), formando dupla com o americano Billy Allen, o bicampeão da Copa do Mundo disputou sete torneios, com um título, um vice-campeonato e um terceiro lugar.

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