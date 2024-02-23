Após experiência nos EUA, Alison Mamute volta a jogar no Brasil

Alison Mamute está de volta ao Brasil. Após boa experiência no Circuito Americano de Vôlei de Praia (subiu ao pódio três vezes em sete torneios disputados), o capixaba vai reestrear no Circuito Brasileiro na etapa da abertura, que acontece em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nesta sexta-feira (23). Esta será a 20ª temporada do campeão olímpico de 2016, que vai à quadra ao lado do carioca Igor Borges, promessa da nova geração do esporte.

"Estou vivendo um momento especial na minha vida, diferente na minha carreira, e muito empolgado para essa temporada. Estou voltando de uma experiência muito importante nos Estados Unidos, jogar a AVP era algo que eu queria, era um desafio e aprendi muito nessa temporada por lá. Todo início de ano, nessa fase de preparação, vem com aquela ansiedade, com um friozinho na barriga, uma sensação boa que motiva o atleta. Esse ano vou jogar com o Igor, um jovem talentoso, que está buscando o espaço dele, bem mais jovem que eu e que traz uma energia diferente para o time. Estamos animados, buscando ajustar da melhor forma o jogo da nossa dupla, e vamos brigar para fazer um grande torneio aqui em Campo Grande", afirmou o ‘Mamute’.