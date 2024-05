Mais um

Capixaba Luna Hardman é bicampeã mundial Pro Junior de Bodyboarding

Brasileira derrotou a portuguesa Luana Dourado na bateria de desempate nesta quinta-feira (23), em Antofagasta, no Chile

Luna Hardman repetiu a conquista de 2022 . (Javiera Fortune/Antofagasta Festival)

Festa capixaba no Chile. Luna Hardman é bicampeã mundial Pro Junior de Bodyboarding. O título foi conquistado por ela nesta quinta-feira (23), ao vencer a portuguesa Luana Dourado em uma bateria desempate em Antofagasta. Aos 18 anos, a atleta tem sido destaque da nova geração e repete a conquista de 2022, encerrando com título o seu último ano na categoria.

Agora, Luna deixará de disputar a categoria Pro Junior, onde é a primeira colocada no ranking, e vai focar apenas na Profissional, que também lidera. Após sair da água e receber o troféu de campeã mundial 2024, a capixaba comemorou muito com a bandeira brasileira, ao lado da mãe, Neymara Carvalho, pentacampeã mundial, e com os brasileiros que estão no evento.

"Muito feliz por ter ganho pela segunda vez o título mundial. Hoje foi um dia difícil. Eu acabei me machucando nas pedras mais cedo, durante uma bateria da categoria Pro, mas entrei motivada na água e com um só foco, que era ganhar. Meu agradecimento para a torcida", destacou Luna.

Luna e Luana entraram novamente no mar do Antofagasta Bodyboard Festival, empatadas na liderança após as duas etapas do Circuito Mundial Pro Junior. Depois de vencer a etapa do Espírito Santo, no Brasil, o ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro, em abril, Luna terminou na segunda colocação no Antofagasta Bodyboard Festival, no domingo (19). Como a portuguesa ficou em segundo na etapa brasileira e em primeiro na chilena, elas definiram o título mundial nessa bateria desempate.

Em sua campanha em Antofagasta, Luna venceu nas quartas de final a portuguesa Alice Teotonio, na semifinal, a peruana Hanna Saavedra, e perdeu a final para Luana, provocando a disputa da bateria desempate para definir a campeã mundial Pro Junior 2024.

"Muito orgulho da minha pequena. Primeiro, por ter gostado do mesmo esporte e por fazê-lo tão bem. Feliz que ela tenha se saído bem hoje e conquistado seu segundo título", afirmou Neymara.

Mãe e filha se enfrentam na Profissional

Luna Hardman e Neymara Carvalho vão se enfrentar no Chile. (@bodyboarding_style/Divulgação)

Nesta quinta-feira (23) à tarde, Luna volta ao mar para as quartas de final da categoria Profissional, em mais um momento especial. A adversária da vez na bateria será sua mãe, a dez vezes campeã brasileira Neymara Carvalho, na busca por um lugar na semifinal. Na Profissional, no Circuito, a capixaba de 18 anos soma até agora dois segundos lugares – no Marrocos e no Wahine – e um terceiro em Iquique, no Chile.

A competição em Antofagasta segue até este domingo (26), reunindo os melhores bodyboarders do circuito, no feminino e no masculino, na praia de Lllacolén, no norte do Chile, válida pelo calendário do IBC (International Bodyboarding Corporation).

