Solidariedade

Kartódromo em Vitória recebe doações para vítimas das chuvas no RS

Local, que fica em Jardim Camburi, está servindo como ponto de coleta para quem quiser ajudar as pessoas que perderam tudo no Sul do país

1 min de leitura min de leitura

Kartódromo de Jardim Camburi tem recebido diversas doações ao longo da semana. (Arquivo Pessoal)

Breno Coelho Estagiário / [email protected]

O Brasil inteiro tem se solidarizado com a situação do Rio Grande do Sul. Milhares de pessoas estão enviando doações e até mesmo se voluntariando para ajudar as vítimas das chuvas. Seguindo essa onda de boas ações, a Associação Fãs de Kart organizou um ponto de coleta de doações em Vitória.

O local é o Kartódromo de Jardim Camburi, que está desde semana passada recebendo donativos como água, roupas, cobertores e alimentos não perecíveis. Quem quiser contribuir, pode ir ao local de terça a sexta, de 16h às 21h, e no final de semana, de 14h às 20h.

Para incentivar a doação, a Associação Fãs de Kart está realizando uma campanha: quem levar 1 kg ou mais de alimento não-perecível, recebe um desconto de R$ 10 no valor do aluguel do kart no Kartódromo de Jardim Camburi.

"O que nós pedimos é que aquelas pessoas que tenham materiais em casa, roupas de frio que não usem mais, que elas percebam que um dia isso pode acontecer com a gente. Tenho certeza que se um dia isso ocorrer aqui, teremos o povo gaúcho para nos ajudar, é um ajudando o outro", afirmou Renato Pereira, presidente da Fãs de Kart.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta