Babi fecha Mundial no Top 10 e obtém melhor resultado da história do Brasil

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 09:00
A brasileira Barbara Domingos alcançou o melhor resultado do Brasil em um Mundial de Ginástica Artística. Ela terminou o individual geral na nona colocação, e Geovanna Santos ficou em 18º. A alemã Darja Varfolomeev fez 121.900 pontos e conquistou o ouro, enquanto a búlgara Stiliana Nikolova, com 119.300, levou a prata e a italiana Sofia Raffaeli, com 117.950, o bronze.
Babi ficou no top 10 da competição, ao somar 112.200. Ela já tinha marcado o nome na modalidade ao chegar à final individual nos Jogos Olímpicos Paris-2024. Após a apresentação, a ginasta admitiu surpresa com a nota em maças 29.100 e lembrou a experiência que teve na capital francesa.
Babi celebrou a atuação no começo do ciclo para Los Angeles e sonha que o país possa ter uma representatividade ainda maior nos próximos Jogos. "Foi a primeira competição do novo ciclo para Los Angeles. Acredito que, como Brasil, no individual, temos evoluído muito. E quem sabe não sonhar com duas finalistas [em Olimpíadas]? No Mundial, conseguimos".
Geovanna Santos ficou em 18º, com 107.450 pontos. Foi a primeira vez que o Brasil teve duas atletas na final do individual geral em uma edição do Mundial.
