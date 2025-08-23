Home
>
Mais Esportes
>
Babi fecha Mundial no Top 10 e obtém melhor resultado da história do Brasil

Babi fecha Mundial no Top 10 e obtém melhor resultado da história do Brasil

A brasileira Barbara Domingos terminou em 9º lugar no Mundial de Ginástica Rítmica Rio-2025

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 09:00

Barbara Domingos está na final do individual geral na ginástica artística.
Barbara Domingos na final do individual geral da ginástica rítmica Crédito: Ricardo Bufolin/CBG

A brasileira Barbara Domingos alcançou o melhor resultado do Brasil em um Mundial de Ginástica Artística. Ela terminou o individual geral na nona colocação, e Geovanna Santos ficou em 18º. A alemã Darja Varfolomeev fez 121.900 pontos e conquistou o ouro, enquanto a búlgara Stiliana Nikolova, com 119.300, levou a prata e a italiana Sofia Raffaeli, com 117.950, o bronze.

Recomendado para você

A brasileira Barbara Domingos terminou em 9° lugar no Mundial de Ginástica Rítmica Rio-2025

Babi fecha Mundial no Top 10 e obtém melhor resultado da história do Brasil

A alemã Darja Varfolomeev conquistou a medalha de ouro, mas não ouviu o hino do seu país no Mundial de Ginástica Rítmica

Ginasta alemã recebe ouro e ouve hino da Geórgia em gafe no Mundial

A ginasta terminou em 9° lugar no grupo B da final do Individual Geral, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca

Geovanna Santos encerra sua participação no Mundial de Ginástica Rítmica

Babi ficou no top 10 da competição, ao somar 112.200. Ela já tinha marcado o nome na modalidade ao chegar à final individual nos Jogos Olímpicos Paris-2024. Após a apresentação, a ginasta admitiu surpresa com a nota em maças 29.100 e lembrou a experiência que teve na capital francesa.

Babi celebrou a atuação no começo do ciclo para Los Angeles e sonha que o país possa ter uma representatividade ainda maior nos próximos Jogos. "Foi a primeira competição do novo ciclo para Los Angeles. Acredito que, como Brasil, no individual, temos evoluído muito. E quem sabe não sonhar com duas finalistas [em Olimpíadas]? No Mundial, conseguimos".

Geovanna Santos ficou em 18º, com 107.450 pontos. Foi a primeira vez que o Brasil teve duas atletas na final do individual geral em uma edição do Mundial.

Leia mais

Imagem - Ginasta alemã recebe ouro e ouve hino da Geórgia em gafe no Mundial

Ginasta alemã recebe ouro e ouve hino da Geórgia em gafe no Mundial

Imagem - Geovanna Santos encerra sua participação no Mundial de Ginástica Rítmica

Geovanna Santos encerra sua participação no Mundial de Ginástica Rítmica

Imagem - Capixaba Geovanna Santos garante vaga inédita na final do Mundial no RJ

Capixaba Geovanna Santos garante vaga inédita na final do Mundial no RJ

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Esportes Ginástica Artística

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais