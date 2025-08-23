Situação constrangedora

Ginasta alemã recebe ouro e ouve hino da Geórgia em gafe no Mundial

A alemã Darja Varfolomeev conquistou a medalha de ouro, mas não ouviu o hino do seu país no Mundial de Ginástica Rítmica

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 08:37

Darja Varfolomeev, medalhista de ouro no Mundial de Ginástica Rítmica 2025 Crédito: Ricardo Moraes/Reuters/Folhapress

O Mundial de Ginástica Rítmica teve uma gafe no pódio da final do individual geral, na noite desta sexta-feira (22). O torneio acontece no Rio de Janeiro até o próximo domingo. A alemã Darja Varfolomeev conquistou a medalha de ouro. O hino que tocou, porém, foi o da Geórgia. A búlgara Stiliana Nikolova levou a prata e a italiana Sofia Raffaeli ficou com o bronze.

Segundo a organização, houve um equívoco ao utilizar o acrônimo dos países para nomear os arquivos com os hinos. Ainda de acordo com o estafe do evento, as confederações enviam os hinos oficiais, e eles foram conferidos, mas o sistema utilizado pede que faça o download do arquivo e a identificação incorreta aconteceu ao salvar essa decodificação.

Darja Varfolomeev minimizou o caso. A ginasta contou que não foi a primeira vez que isso aconteceu com ela.

