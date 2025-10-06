Histórico

Alison 'Mamute' se despede do vôlei de praia com bronze em Copacabana

O campeão olímpico no Rio-2016 encerrou a sua carreira como atleta mas seguirá na comissão técnica das duplas brasileiras no Campeonato Mundial sub-21

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 17:01

Um dos maiores atletas da história do esporte, Alison 'Mamute' encerrou a carreira como jogador de vôlei de praia com a medalha de bronze da 8ª etapa do Circuito Brasileiro, que aconteceu na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, mesmo palco da sua medalha de ouro olímpica, em 2016.

Ao lado de Renato, ele venceu João Pedro Mares/Henrique por 2x0 (38/36 e 21/13) neste domingo (5), com destaque para a parcial do primeiro set, que demorou mais de 40 minutos, com diversos sets points salvos pelos dois lados. Assim que o jogo terminou, o capixaba desabou na areia a foi aplaudido por todo o público presente na arena, desde torcedores até pelos jogadores em quadra.

"Muita gratidão, muita humildade, muita gente, todo mundo me ajudou a estar aqui hoje, sabe? Não poderia ser diferente um jogo como esse, contra os atletas de sub-21 que tem um futuro brilhante pela frente. Muita gratidão. E a mensagem que eu deixo é: independente da sua área, acredite nos seus sonhos, porque eu consegui ser campeão olímpico assistindo em 92, a geração dos caras na quadra, e, em 2016, eu realizei esse sonho", disse o Mamute.

No currículo, Alison, hoje com 39 anos, tem duas medalhas olímpicas. Conquistou a prata em Londres-2012 com Emanuel, e foi campeão na Rio-2016 ao lado de Bruno Schmidt. Participou também dos Jogos de Tóquio-2020, quando foi eliminado nas quartas de final, ao lado de Álvaro Filho. Em Campeonatos Mundiais, Alison foi campeão em 2011, com Emanuel, e em 2015, com Bruno, além da prata em 2009 com Harley Marques.

Alison e Bruno Schmidt, campeões olímpicos de vôlei de praia no Rio-2016 Crédito: Reprodução

Novos caminhos

O campeão olímpico falou sobre a emoção da despedida e dos próximos passos. Ainda este mês, o capixaba integrará a comissão técnica das duplas brasileiras no Campeonato Mundial Sub-21 de vôlei de Praia, que será em Puebla (MEX) entre os dias 14 e 19 de outubro.

"A vida de atleta não é fácil, mas vale a pena. Quarta-feira (8) eu me apresento em Saquarema para trabalhar com esses meninos aí, vou estar com eles nessa viagem para sub-21 no Mundial. Um convite que a CBV me fez, uma convocação, e é um prazer... mas eu quero estar fora das quadras em algum projeto de alta performance, como gestor, que é uma área que eu gosto muito", concluiu o bi medalhista olímpico.

