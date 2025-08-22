Home
Imóveis A Gazeta ganha perfil no Instagram com conteúdos sobre o mercado no ES

O perfil @agazetaimoveis vai reunir as principais notícias do segmento, já publicadas em A Gazeta, além de coberturas em tempo real e conteúdo exclusivos para as redes sociais

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 17:12

 - Atualizado há 14 minutos

A principal editoria do segmento no Espírito Santo acaba de inaugurar um perfil oficial com conteúdos exclusivos e coberturas em tempo real
A principal editoria do segmento no Espírito Santo acaba de inaugurar um perfil oficial com conteúdos exclusivos e coberturas em tempo real Crédito: Shutterstock

Quem é apaixonado pelo universo imobiliário e gosta de acompanhar novidades da construção civil, decoração, arquitetura e análises do mercado, agora conta com um novo canal: o perfil no Instagram de Imóveis A Gazeta. A principal editoria do segmento no Espírito Santo acaba de inaugurar um perfil oficial com conteúdos exclusivos e coberturas em tempo real.

O perfil @agazetaimoveis vai reunir as principais notícias do segmento, já publicadas em A Gazeta, além de coberturas em tempo real e conteúdo exclusivos para as redes sociais

Para a editora adjunta do Estúdio Gazeta, Karine Nobre, os perfis dedicados ao setor imobiliário ajudam a aproximar o leitor do conteúdo e permitem uma produção segmentada.

"A própria vocação dessa rede social em imagens, vídeos e interações, vai contribuir para a dinamização da editoria, o que vai possibilitar chegar a novos públicos e ter um contato ainda mais direto com nossos leitores”, comenta.

Confira o perfil oficial abaixo:

