Imóveis A Gazeta ganha perfil no Instagram com conteúdos sobre o mercado no ES

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 17:12
- Atualizado há 14 minutos
Quem é apaixonado pelo universo imobiliário e gosta de acompanhar novidades da construção civil, decoração, arquitetura e análises do mercado, agora conta com um novo canal: o perfil no Instagram de Imóveis A Gazeta. A principal editoria do segmento no Espírito Santo acaba de inaugurar um perfil oficial com conteúdos exclusivos e coberturas em tempo real.
Para a editora adjunta do Estúdio Gazeta, Karine Nobre, os perfis dedicados ao setor imobiliário ajudam a aproximar o leitor do conteúdo e permitem uma produção segmentada.
"A própria vocação dessa rede social em imagens, vídeos e interações, vai contribuir para a dinamização da editoria, o que vai possibilitar chegar a novos públicos e ter um contato ainda mais direto com nossos leitores”, comenta.
Confira o perfil oficial abaixo:
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o