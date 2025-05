Exclusividade

Quais as características que fazem um empreendimento ser de luxo e de alto padrão?

Com olhar atento às mudanças do mercado, especialistas do setor imobiliário destacam que a principal diferença desse segmento está em seu valor agregado

Publicado em 27 de maio de 2025 às 17:45 - Atualizado há um dia

Manami Ocean Living, empreendimento da Invite Inc., é um dos exemplos de imóveis de alto luxo Crédito: Invite Inc./Divulgação

Exclusividade, experiência e valor agregado. Essas são só algumas das principais tendências do mercado imobiliário de luxo e alto padrão no Espírito Santo, que tem dominado os principais lançamentos de 2025, com empreendimentos espalhados de Norte a Sul do Estado. >

De acordo com resultados do 44º Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), o segmento de alto e médio padrão segue dominando o segmento de produção residencial, com 9.680 unidades. >

Para Paula Reis, economista do DataZAP, o fênomeno se justifica por uma junção de fatores econômicos que abafam o segmento de médio padrão, como a alta da Selic, a taxa básica de juros brasileira, que impacta diretamente na elevação das taxas de juros dos empréstimos imobiliários; e a redução dos recursos da poupança, já que, quando a Selic sobe, outros investimentos passam a render mais, fazendo com que os investidores prefiram aplicar em opções mais lucrativas e, com menos dinheiro na poupança, os bancos têm menos recursos para conceder empréstimos imobiliários.>

"A expectativa para este ano é de um mercado mais desafiador. Esses fatores que ocasionam a restrição de crédito, aliados ao aumento dos custos de construção, devem pressionar especialmente o segmento de médio padrão. Por outro lado, setores como locação e imóveis de luxo estão bem posicionados para se beneficiar desse ambiente mais restritivo", comenta. >

Dentro desse cenário, os empreendimentos de luxo e alto padrão encontram espaço por um motivo em especial: o perfil de seus compradores. "A classe alta vê o empreendimento como um objeto de desejo e faz a compra independentemente do momento econômico, pois não vê o imóvel como um investimento, mas sim como uma ferramenta para alcançar seu próprio bem-estar", afirma o presidente da Associação Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes.>

O dirigente também afirma que alto luxo não significa, necessariamente, apartamentos grandiosos. Também pode ser encontrado em imóveis de um quarto, desde que proporcione benefícios como abundância de serviços, espaços de lazer, boa localização, valor agregado e ótimo acabamento. >

"O luxo também depende da opinião de quem compra, principalmente quando se fala de localidade, já que luxo pode ser um terreno num condomínio na região das Montanhas, um apartamento de frente para o mar em Vila Velha, uma casa de praia próxima do mar… Municípios como Cachoeiro, Linhares e Guarapari também estão recebendo mais investimentos", complementa. Fontes também destaca que essa relatividade impacta diretamente no preço, visto que a escassez e bens agregados desse alto padrão são os fatores que irão influenciar nos valores e dinâmicas do negócio. >

"Acompanhando as tendências, percebemos um crescimento na compra de imóveis de luxo e lazer como segunda ou terceira residência. Isso se justifica, pois estamos lidando com clientes que, por não terem mais a necessidade de um imóvel, compram apenas se algo o surpreender e emocionar. Ele não quer mais o produto: quer experiência, conceito agregado e formar comunidade", afirma Cecília Zon, arquiteta e CEO da Invite Inc., incorporadora que atua nesse nicho. >

Tendências dentro da tendência

Com a confirmação dos lançamentos de alto padrão como uma tendência para este ano, o mercado imobiliário também agita-se para ver quais são os pontos de atenção, capazes de diferenciar um empreendimento do outro e agregar ainda mais valor. >

Nesse aspecto, Eduardo Fontes destaca que sustentabilidade, tecnologia, serviço, acabamento, localização e facilidades, como estacionamento com carregamento elétrico e sala de reunião, já são considerados essenciais para um projeto desse porte. >

"Tudo que gera bem-estar e conforto tem que estar no empreendimento de luxo. As adjacências também importam muito, assim como a proximidade de serviços", diz o presidente da Ademi-ES. >

Para Cecília Zon, outros dois pontos se destacam: em primeiro, a hospitalidade, visto que o cliente quer a propriedade, mas não quer ter trabalho, e, assim, parcerias com empresas que garantem conforto, hospitalidade e serviços de limpeza, tornando a experiência mais prática são diferenciais; e o "luxo pronto para uso". >

"Os clientes buscam apartamentos já mobiliados e decorados, garantindo qualidade tanto na estrutura externa quanto no interior do imóvel. Isso fideliza a marca e aumenta a satisfação dos compradores", diz.>

Os imóveis de marca também despontam como um diferencial para os empreendimentos, e a CEO já tem projetos do tipo para as terras capixabas. "Esse mercado movimenta 53 bilhões de euros e envolve a incorporação de marcas renomadas ao empreendimento, trazendo uma experiência personalizada ao cliente. Pode-se incluir marcas de automóveis, restaurantes e outros segmentos, materializando essa identidade no produto imobiliário. A previsão é de um crescimento anual de 19% nesse segmento, e estamos focados nessa tendência, pretendendo lançar uma novidade nesse modelo no Espírito Santo em breve", analisa.>

A Grand, construtora especializada em empreendimentos de luxo, tem como característica de um de seus empreendimentos, o Taj Home Resort, localizado em Vila Velha, a incorporação da tendência de "oásis urbano", um espaço que proporciona aos seus moradores um refúgio luxuoso dentro do ambiente urbano. >

"O que mais contribuiu para que trouxéssemos esse conceito foi a questão do tempo. Hoje, essa escassez é uma constante, seja pela dedicação ao trabalho, seja pelo tempo de deslocamento do trabalho até a casa. Como nós fazemos produtos de alto luxo, consequentemente nossos clientes, na sua maioria, são empresários e autônomos, pessoas com muitas demandas e um tempo cada vez mais escasso. Com o oásis urbano, a pessoa tem muito mais que um apartamento de luxo, mas sim um empreendimento com muitos serviços agregados, para que o comprador possa ter mais tempo para sua família e com seus compromissos sociais também", comenta o presidente da Grand Construtora, Rodrigo Barbosa.>

Construtoras já adiantam novidades

E se o mercado está favorável para o segmento de luxo e alto padrão, as construtoras já estão se antecipando e dando detalhes sobre seus futuros lançamentos. Um exemplo é a RS Construtora, que, neste ano, anunciou que direcionará R$ 500 milhões para novos projetos na cidade de Vitória. Em 2024, a empresa já havia destinado R$ 200 milhões à capital capixaba.>

Entre os destaques de 2025 da construtora, estão o lançamento, no primeiro semestre, de um empreendimento localizado na Rua Arlindo Braz do Nascimento, em Barro Vermelho; além de dois projetos planejados para a região da Praia do Canto na segunda metade do ano. Todos eles são voltados ao segmento de alto padrão.>

"Regiões nobres, como a Praia do Canto, continuam atraindo tanto investidores quanto moradores em busca de sofisticação, facilidades, segurança e qualidade de vida. A RS atua no mercado de alto luxo desde a sua fundação, sempre acompanhando as tendências de cada região e, por isso, nossa expectativa é de um crescimento expressivo na valorização desses lançamentos de alto luxo nos próximos anos, impulsionado pela alta demanda, escassez de áreas e pelo posicionamento único da marca", comenta o diretor da RS Construtora, Renato Aboudib. >

Vale lembrar que a RS já conta com dois projetos em andamento: o Balcony Canal Residences, que está com 85% das unidades vendidas, e o 495 Joaquim Lírio Carlos Madeira Residences, que já comercializou 60% de suas unidades.>

Outra construtora que promete vir com tudo nos lançamentos de luxo é a Javé, cujos novos empreendimentos poderão somar R$ 400 milhões em valor geral de vendas (VGV). O plano para 2025 é impulsionado pelo sucesso recente de projetos como o Chroma Residence e o Park68, ambos localizados na Praia da Costa.>

Em março, a construtora lançou o Heleganz Residence, em Itapuã. Nos meses seguintes, serão dois empreendimentos na Praia da Sereia (Praia da Costa) – um de alto padrão, com unidades de quatro a cinco suítes, e outro com studios e apartamentos de dois quartos. Também haverá uma retomada de obra na Praia da Costa, que incluirá apartamentos de dois quartos, lojas e coberturas.>

Na segunda metade do ano, está previsto outro projeto em Itapuã, na esquina das ruas Humberto Serrano e Major Nodge, assim como lançamentos de um condomínio em Iriri, Anchieta, e outro em Interlagos, Vila Velha.>

O diretor comercial da Javé, Diego Freire, acredita que os empreendimentos farão sucesso, pois estão alinhados com a expectativa de um público cada vez mais exigente. "A Javé, que celebra 20 anos de mercado em 2025, sempre esteve à frente nesse segmento de luxo, entregando empreendimentos que unem sofisticação, qualidade e exclusividade. Nossos primeiros lançamentos do ano reafirmam esse compromisso e elevam o conceito de morar bem", afirma. >

Enquanto isso, a Invite Inc., de Cecília Zon, também já dá uma prévia de seus empreendimentos futuros. "No próximo ano, devemos ter, pelo menos, um ou dois lançamentos aqui no Estado mas, para este ano, vamos ter nosso terceiro projeto em Campos do Jordão, que deverá ser lançado no final do primeiro semestre", conta a CEO da incorporadora que, no momento, conta com empreendimentos lançados em Guarapari, Pedra Azul e Búzios, no Rio de Janeiro. >

Para finalizar, a Nazca, que finalizou recentemente uma das torres do empreendimento Reserva Vitória, revelou que tem a previsão de lançamento de mais um alto padrão na Mata da Praia, de frente para o mar, e no Barro Vermelho, também em Vitória, para o segundo semestre.>

Solar Augusto Faria

O Solar Augusto Faria, lançamento da Galwan, está a duas quadras da praia Crédito: Galwan/Divulgação

Sobre: apartamentos de 3 e 4 quartos, com uma ou duas suítes e duas vagas de garagem. O lazer contará com piscina com prainha, espaço fitness, duas churrasqueiras, espaço multiuso, brinquedoteca, playground e bike point.

apartamentos de 3 e 4 quartos, com uma ou duas suítes e duas vagas de garagem. O lazer contará com piscina com prainha, espaço fitness, duas churrasqueiras, espaço multiuso, brinquedoteca, playground e bike point. Realização: Galwan

Localização: r odovia do Sol, Vila Velha

Preço: R$ 904.197,28 a vista nos apartamentos de 3 quartos e R$ 1.369.892,25 a vista nas unidades de 4 quartos >

Youniverse

Fachada do Youniverse, na Enseada do Suá Crédito: Nazca/Divulgação

Sobre: 352 unidades residenciais com opções de studio, 1, 2 ou 3 quartos. Conta com hall social, espaço gourmet, fit studio, repouso, piscina aquecida, sauna, ducha, reunião, coworking, lavanderia, lounge zen com spa, quadra recreativa, mini mercado, entre outras opções.

352 unidades residenciais com opções de studio, 1, 2 ou 3 quartos. Conta com hall social, espaço gourmet, fit studio, repouso, piscina aquecida, sauna, ducha, reunião, coworking, lavanderia, lounge zen com spa, quadra recreativa, mini mercado, entre outras opções. Realização: Nazca e Impacto Engenharia

Nazca e Impacto Engenharia Localização: rua Vitório Nunes da Motta, 160, Enseada do Suá, Vitória

rua Vitório Nunes da Motta, 160, Enseada do Suá, Vitória Preço: a partir de R$ 740 mil, nas unidades YouStudio, e a partir de R$ 1,8 milhão, no YouHome com três quartos >

Fazenda Barão do Império

Fazenda Barão do Império fica localizada em Santa Leopoldina Crédito: Vaz/Divulgação

Sobre: 428 terrenos com áreas privativas de 1.000 m² a 3.000 m². Terá apiário, queijaria, cervejaria, piscicultura, piscinas, bar, restaurante, spa, playground, quadras de tênis e áreas de vivência e descanso; bem como espaço para pets, matas nativas, circuitos para passeios ecológicos em torno dos cinco lagos.

428 terrenos com áreas privativas de 1.000 m² a 3.000 m². Terá apiário, queijaria, cervejaria, piscicultura, piscinas, bar, restaurante, spa, playground, quadras de tênis e áreas de vivência e descanso; bem como espaço para pets, matas nativas, circuitos para passeios ecológicos em torno dos cinco lagos. Realização: Vaz Desenvolvimento Imobiliário

Vaz Desenvolvimento Imobiliário Localização: Rodovia José Sette, Km 29, Barra de Mangaraí, Santa Leopoldina

Rodovia José Sette, Km 29, Barra de Mangaraí, Santa Leopoldina Preço: a partir de R$ 312.940,32 >

Grand Soleil

Grand Soleil será o imóvel mais alto de Colatina Crédito: Divulgação/Grand

Sobre: empreendimento com 30 apartamentos tipo de 4 suítes e quatro duplex de 5 suítes. Área de lazer terá salão de festas, terraços de festas com vista para o lago, espaço bistrô, espaço kids, pool house, piscinas, solarium, sauna, espaço churrasco, lagos, SPA com lounges, gourmet lounge, fitness lounge, espaço fitness e espaço gourmet.

empreendimento com 30 apartamentos tipo de 4 suítes e quatro duplex de 5 suítes. Área de lazer terá salão de festas, terraços de festas com vista para o lago, espaço bistrô, espaço kids, pool house, piscinas, solarium, sauna, espaço churrasco, lagos, SPA com lounges, gourmet lounge, fitness lounge, espaço fitness e espaço gourmet. Realização: Grand Construtora

Grand Construtora Localização: Av. Sen. Moacyr Dalla, 967, Centro, Colatina

Av. Sen. Moacyr Dalla, 967, Centro, Colatina Preços: não divulgado >

Vive Le Vin

A região das Montanhas Capixabas será o lar do Vive Le Vin Crédito: Divulgação

Sobre: condomínio de luxo com 115 unidades, com opções de 1, 2 e 3 quartos; área de lazer com lobby, piscina indoor e outdoor, bar, academia, adega, empório, SPA, sala de massagem, espaço kids, espaço de confrarias, tasting room (espaço de degustação), restaurante, coworking, biblioteca e mirante. O empreendimento também terá espaços outdoor, como pomar, espaço arte, fireplaces, áreas para piquenique e 200 vagas de garagem.

condomínio de luxo com 115 unidades, com opções de 1, 2 e 3 quartos; área de lazer com lobby, piscina indoor e outdoor, bar, academia, adega, empório, SPA, sala de massagem, espaço kids, espaço de confrarias, tasting room (espaço de degustação), restaurante, coworking, biblioteca e mirante. O empreendimento também terá espaços outdoor, como pomar, espaço arte, fireplaces, áreas para piquenique e 200 vagas de garagem. Realização: Invite Inc.

Invite Inc. Localização: Alto Jucu, Distrito de Aracê, Domingos Martins

Alto Jucu, Distrito de Aracê, Domingos Martins Preço: não divulgado >

Manami Ocean Living

Manami Ocean Living propõe espaços de lazer luxuosos Crédito: Invite Inc./Divulgação

Sobre: o empreendimento conta com tipologias de 3 a 4 quartos, com metragem variando de 137m² a 210m², totalizando 72 apartamentos distribuídos em seis torres residenciais. Cada unidade dispõe de duas ou três vagas de garagem, sendo uma delas com preparação para instalação de carregador para carro elétrico. Oferece lazer completo, entregue totalmente mobiliado e decorado, além de um sistema de segurança com CFTV, portaria 24 horas e cercamento vivo.

o empreendimento conta com tipologias de 3 a 4 quartos, com metragem variando de 137m² a 210m², totalizando 72 apartamentos distribuídos em seis torres residenciais. Cada unidade dispõe de duas ou três vagas de garagem, sendo uma delas com preparação para instalação de carregador para carro elétrico. Oferece lazer completo, entregue totalmente mobiliado e decorado, além de um sistema de segurança com CFTV, portaria 24 horas e cercamento vivo. Realização: Invite Inc.

Invite Inc. Localização: rua Lúcio Rocha de Almeida, Enseada Azul, Guarapari

rua Lúcio Rocha de Almeida, Enseada Azul, Guarapari Preço: a partir de R$ 2.756.500 >

Salt by Grand

Salt by Grand irá contar com 6 mil m² de área de lazer Crédito: Divulgação/Grand Construtora

Sobre: três torres de 12 andares e 90 unidades no total, com apartamentos de 180m² a 200m², todos com 4 suítes e espaços de convivência e lazer que vão contar com praça rodeada por espelhos d'água e jardins, piscinas de borda infinita, bar molhado, deck, spa, espaços gourmet, churrasqueiras, sport bar, sala de poker, espaço teens e espaço kids e mirante para o mar com lareiras ecológicas.

três torres de 12 andares e 90 unidades no total, com apartamentos de 180m² a 200m², todos com 4 suítes e espaços de convivência e lazer que vão contar com praça rodeada por espelhos d'água e jardins, piscinas de borda infinita, bar molhado, deck, spa, espaços gourmet, churrasqueiras, sport bar, sala de poker, espaço teens e espaço kids e mirante para o mar com lareiras ecológicas. Realização: Grand Construtora

Grand Construtora Localização: avenida Meaípe, Enseada Azul, Guarapari

avenida Meaípe, Enseada Azul, Guarapari Preço: a partir de R$ 2,98 milhões a R$ 3,9 milhões >

Heleganz Residence

Sobre: o residencial contará com 4 quartos, sendo 3 suítes, além de opções exclusivas de apartamentos garden e coberturas duplex, disponíveis em metragens de 130 m² e 150 m². O edifício também contará com uma área de lazer seguindo o conceito de condomínio-clube.

o residencial contará com 4 quartos, sendo 3 suítes, além de opções exclusivas de apartamentos garden e coberturas duplex, disponíveis em metragens de 130 m² e 150 m². O edifício também contará com uma área de lazer seguindo o conceito de condomínio-clube. Realização: Javé Construtora

Javé Construtora Localização: Itapuã, Vila Velha

Itapuã, Vila Velha Preço: não divulgado >

495 Joaquim Lirio Carlos Madeira Residences

O 495 Joaquim Lirio Carlos Madeira Residences tem unidades de quatro suítes Crédito: RS/Divulgação

Sobre: apartamentos de 223m² com 4 suítes, duas unidades garden e uma cobertura duplex. Lazer com piscina aquecida com raia de 25 metros, piscina infantil, pool bar, fire pit, salão de festas, gourmet lounge, game room, espaço grill, brinquedoteca, bike room, sauna úmida, sala de massagem, sala de repouso com relax pool, quadra poliesportiva, playground e academia by Life Fitness.

apartamentos de 223m² com 4 suítes, duas unidades garden e uma cobertura duplex. Lazer com piscina aquecida com raia de 25 metros, piscina infantil, pool bar, fire pit, salão de festas, gourmet lounge, game room, espaço grill, brinquedoteca, bike room, sauna úmida, sala de massagem, sala de repouso com relax pool, quadra poliesportiva, playground e academia by Life Fitness. Realização: RS Construtora

RS Construtora Localização: rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória

rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória Preço: não divulgado >

Reserva Vitória

O Reserva Vitória tem unidades no estilo garden Crédito: Divulgação/Nazca

Sobre: residências de alto padrão com vista para o Parque Cultural Reserva Vitória, orla da Enseada do Suá e o Shopping Vitória. Conta com 14 gardens, apartamentos de 177 a 224 m² e coberturas lineares de até 491 m². O lazer tem possui espaço fitness, spa, sauna seca, sauna a vapor, hidromassagem, salão de jogos, coworking e sala de reuniões, salão de festas, bar, lounge, brinquedoteca, playground, quadra recreativa, deck molhado, piscina, pet place, espaço gourmet e jardins.

residências de alto padrão com vista para o Parque Cultural Reserva Vitória, orla da Enseada do Suá e o Shopping Vitória. Conta com 14 gardens, apartamentos de 177 a 224 m² e coberturas lineares de até 491 m². O lazer tem possui espaço fitness, spa, sauna seca, sauna a vapor, hidromassagem, salão de jogos, coworking e sala de reuniões, salão de festas, bar, lounge, brinquedoteca, playground, quadra recreativa, deck molhado, piscina, pet place, espaço gourmet e jardins. Realização: Nazca e Apex

Nazca e Apex Localização: Av. José Miranda Machado, 250 - 29050-410, Enseada do Suá, Vitória

Av. José Miranda Machado, 250 - 29050-410, Enseada do Suá, Vitória Preço: unidades a partir de R$ 3.945 milhões >

