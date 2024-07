Que delícia esse curry!

Corta para alguns meses de relacionamento. "Faz aquele curry de novo?", eu ouvia semana sim, semana também, e dava altas desculpas pra ver se o infeliz esquecia da história. Não esquecia. "Se não quiser cozinhar me passa a receita, eu faço", ele ousou. Tive que inventar que não podia, segredo, e minha mãe ia me esconjurar lá de onde estiver.

Casamos. À essa altura tive que ceder ao preparo mensal do curry. Última sexta do mês, mesa posta, vinho branco . Ele queria sábado, mas na minha casa dia de curry sempre foi sexta, não dá pra mudar, imagina se minha tia ia deixar curry no sábado (quando ele ficava em casa o dia todo e queria cozinhar também).

Quando tivemos filhos a situação complicou. Precisou entrar em cena um juramento no leito de morte da minha vó de que só as descendentes estariam aptas a receber a receita secreta. A prole, masculina, ia precisar focar em outros preparos.

Foram anos de especiarias compradas e descartadas discretamente. Embalagens guardadas no fundo da bolsa para lixos distantes. Cozinha trancada para evitar olhares curiosos que chegaram mais cedo do trabalho, do treino de futebol, da faculdade. Estoques escondidos dentro de uma mala velha, com cadeado, no fundo do armário. Medo de que a fabricante descontinuasse o tempero pronto.