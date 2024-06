Tardis: uma viagem no tempo e no espaço através da comida

Há quem diga que a cama é uma máquina do tempo que nos leva do jantar ao café da manhã. Mas é sabido que a máquina do tempo mais eficaz é mesmo a mesa. Mais que isso: a mesa é uma Tardis, acrônimo em inglês que se traduz para Tempo e Dimensão Relativas no Espaço, o transporte que na série de TV "Doctor Who" leva as personagens para todos os rolês no passado, no futuro, no espaço.



O deslocamento espacial da mesa é mais eficaz que vôo, cruzeiro, viagem de trem. Pode se concretizar em café da manhã com pancakes, risoto no almoço, jantar com babaganuche e feijão refrito. Gole de champanhe, saquê, arak, tempranillo. Tiramisù e pavlova de sobremesa. Quem tem limite é município, como mostra a Tardis com inclinação pelos restaurantes a quilo.