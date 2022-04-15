Confira 5 receitas de bacalhau para servir na Semana Santa

Chegamos ao feriado predileto de quem aprecia um bom bacalhau. Versátil e elegante, o ingrediente está presente nas maiores tradições gastronômicas da Páscoa, inclusive na torta capixaba.
Se você ainda não definiu o que servir com o peixe nesta Semana Santa, a lista a seguir traz dicas preciosas, que vão da entrada ao prato principal. Tem até dica de petisco para fazer na air fryer! Confira.
RECEITA SOFISTICADA
A combinação de bacalhau assado, tomatinho confit, minicebolas ao vinho, palmito e creme de nata é um trunfo de Kamila Zamprogno para a Semana Santa. Clique aqui para conhecer a receita do prato, que já foi servido no restaurante da chef, o Cafe Haus, fundado há 17 anos em Santa Teresa. FOTO: Rodrigo Borçato
Vai receber amigos, tem bacalhau em casa e quer surpreendê-los com uma entradinha incrível? Aposte na brandade, um clássico francês de preparo simples e textura cremosa. Clique aqui para conferir a receita que os chefs Barbara Verzola e Pablo Pavón oferecem nos eventos do restaurante Soeta, em Vitória. FOTO: Guilherme Ferrari/Arquivo
Quando o assunto é fritura, a air fryer virou uma queridinha nas cozinhas domésticas. Se você é daqueles que preparam quase tudo nesse eletrodoméstico, certamente vai curtir nossa receita de bolinho de bacalhau. É só clicar aqui para ler o passo a passo. FOTO: Mondial
Que tal caprichar e servir um bacalhau para impressionar no almoço de Páscoa? Nossa dica para você fazer as honras de chef é o bacalhau assado com cebolas caramelizadas. Clique aqui e descubra todos os segredos desse preparo, que contém tomate confit, ervilha torta no azeite e pão crocante. FOTO: Seara/Divulgação