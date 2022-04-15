Confira 5 receitas de bacalhau para servir na Semana Santa

Chegamos ao feriado predileto de quem aprecia um bom bacalhau. Versátil e elegante, o ingrediente está presente nas maiores tradições gastronômicas da Páscoa, inclusive na torta capixaba.

Se você ainda não definiu o que servir com o peixe nesta Semana Santa, a lista a seguir traz dicas preciosas, que vão da entrada ao prato principal. Tem até dica de petisco para fazer na air fryer! Confira.