Restaurante volta a preparar maior torta capixaba do mundo

Torta gigante não foi produzida em 2020 e 21, mas será retomada este ano Crédito: Shutterstock

Desde 2015, quando se dispôs a bater um recorde produzindo a maior torta capixaba do mundo, o restaurante Ilha do Caranguejo vem dando o que falar com sua versão gigante da iguaria.

Ela pesa meia tonelada, tem mais de cinco metros de comprimento e começa a ser preparada ainda de madrugada, às 2h, na Sexta-feira da Paixão. Em 2020 e 21, devido à pandemia, o ritual da torta gigante deixou de acontecer, mas será retomado este ano.

Com 30 pessoas envolvidas em sua produção, a receita contém mais de 500 ovos, 100 quilos de bacalhau, 200 quilos de palmito, 40 quilos de cebola, 50 quilos de siri, além de ostra, camarão, sururu, azeitona e bastante cheiro verde.

A maior torta capixaba será assada na presença dos clientes, em um forno esteira especial, e estará disponível para venda a partir do meio-dia desta sexta, 15 de abril, no Ilha do Caranguejo de Jardim Camburi (Rua Alcino Pereira Neto, 570). Quanto: R$ 159,90 (800g), com a panela de barro inclusa.

A primeira torta capixaba gigante foi feita no restaurante em 2015 Crédito: Patrícia Scalzer/Arquivo

NOVO EXECUTIVO NO PEDAÇO

Recém-inaugurado na Praia do Canto, o restaurante Unagi Sushi passa a abrir também para almoço, às sextas-feiras, das 12h às 16h, com menu executivo de entrada, prato principal e sobremesa (R$ 85 por pessoa).

Nasu no missô: berinjela empanada temperada com pasta fermentada à base de soja Crédito: Ciro Trigo

Nasu no missô, tataki especial e Missoshiro são opções de entrada. O prato principal vai variar, com três itens à escolha - sempre combinados especiais, com mais de 10 peças em cada prato.

De sobremesa, haverá uma tortinha do dia, sugerida pelo chef. Rua Aleixo Netto, 1585, Vitória. Reservas e mais informações pelo perfil @unagivix (Instagram).

PARA FÃS DE CAFÉ

Vitória é a primeira cidade do Espírito Santo a receber uma loja Pop Up da marca Nespresso, líder no segmento de cafés porcionados de alta qualidade. Inaugurada esta semana, a unidade fica em um quiosque no piso térreo do Shopping Vitória, e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 21h.

Loja Pop Up do Shopping Vitória é a primeira do Estado Crédito: Nespresso/Divulgação