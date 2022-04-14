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Pitadas

Restaurante volta a preparar maior torta capixaba do mundo

Iguaria pesa meia tonelada e será feita no Ilha do Caranguejo. Veja também: executivo no Unagi e Pop Up da Nespresso em Vitória
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 15:53

Torta capixaba
Torta gigante não foi produzida em 2020 e 21, mas será retomada este ano  Crédito: Shutterstock
Desde 2015, quando se dispôs a bater um recorde produzindo a maior torta capixaba do mundo, o restaurante Ilha do Caranguejo vem dando o que falar com sua versão gigante da iguaria.
Ela pesa meia tonelada, tem mais de cinco metros de comprimento e começa a ser preparada ainda de madrugada, às 2h, na Sexta-feira da Paixão. Em 2020 e 21, devido à pandemia, o ritual da torta gigante deixou de acontecer, mas será retomado este ano.

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Vídeo: como fazer torta capixaba seguindo a receita tradicional

Com 30 pessoas envolvidas em sua produção, a receita contém mais de 500 ovos, 100 quilos de bacalhau, 200 quilos de palmito, 40 quilos de cebola, 50 quilos de siri, além de ostra, camarão, sururu, azeitona e bastante cheiro verde.
A maior torta capixaba será assada na presença dos clientes, em um forno esteira especial, e estará disponível para venda a partir do meio-dia desta sexta, 15 de abril, no Ilha do Caranguejo de Jardim Camburi (Rua Alcino Pereira Neto, 570). Quanto: R$ 159,90 (800g), com a panela de barro inclusa. 
Torta capixaba gigante feita no restaurante Ilha do Caranguejo
A primeira torta capixaba gigante foi feita no restaurante em 2015 Crédito: Patrícia Scalzer/Arquivo

NOVO EXECUTIVO NO PEDAÇO

Recém-inaugurado na Praia do Canto, o restaurante Unagi Sushi passa a abrir também para almoço, às sextas-feiras, das 12h às 16h, com menu executivo de entrada, prato principal e sobremesa (R$ 85 por pessoa). 
Nasu no missô, prato do almoço executivo do restaurante Unagi, em Vitória
Nasu no missô: berinjela empanada temperada com pasta fermentada à base de soja Crédito: Ciro Trigo
Nasu no missô, tataki especial e Missoshiro são opções de entrada. O prato principal vai variar, com três itens à escolha - sempre combinados especiais, com mais de 10 peças em cada prato.
De sobremesa, haverá uma tortinha do dia, sugerida pelo chef. Rua Aleixo Netto, 1585, Vitória. Reservas e mais informações pelo perfil @unagivix (Instagram).  

PARA FÃS DE CAFÉ

Vitória é a primeira cidade do Espírito Santo a receber uma loja Pop Up da marca Nespresso, líder no segmento de cafés porcionados de alta qualidade. Inaugurada esta semana, a unidade fica em um quiosque no piso térreo do Shopping Vitória, e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 21h.  
Loja Pop Up da Nespresso no Shopping Vitória
Loja Pop Up do Shopping Vitória é a primeira do Estado Crédito: Nespresso/Divulgação
O novo espaço oferece a linha completa de cafés da marca, além de acessórios e máquinas. Assim como nas demais unidades pelo Brasil, a Pop Up de Vitória terá um ponto de coleta de cápsulas para reciclagem. A Capital já conta com um ponto de coleta desde março deste ano na agência dos Correios do Shopping Norte Sul, em Jardim Camburi. 

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