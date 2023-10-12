Festa da Polenta e Oktoberfest agitam o feriado de 12 de outubro no ES; agenda

Festivais
Festa do Peão de Cariacica
Até domingo (15) evento conta com rodeio, música sertaneja, comidas típicas e parque de diversões. A partir das 18h, no Rancho Vista do Moxuara - R. Ofelino Meireles, 220 - Bubú, Cariacica. Ingressos: R$ 30 Pista Geral (dia livre) e R$ 80 Pista Geral (passaporte todos os dias). Disponíveis no site Zig.tickets.
25° Festival Capixaba de Frutos do Mar
O evento vai até o domingo (15) e conta com pratos típicos e música ao vivo. A programação começa a partir das 11h, e entre os destaques estão os shows da Banda Mundo & Cia (19h30) e Grupo Art Samba (23h). Na Praça de Eventos de Iriri - Av. Dom Helvécio Gomes de Oliveira - Iriri, Anchieta. Entrada gratuita. Confira a matéria completa no site HZ.
8ª Festival de Camarão e Frutos do Mar
O evento acontece em Conceição da Barra e na programação conta com 30 pratos e petiscos de camarão, além de apresentações culturais culturais e artísticas. A partir das 11h, com shows de Jô e Letícia (20h) e Cadu Caruzo (23h). No Cais da Barra, em Conceição da Barra. Entrada gratuita. Confira os pratos do festival na matéria completa de HZ.
Roda de Boteco de Colatina
Até 5 de novembro, acontece o festival que reúne 21 bares e botecos que criaram petiscos exclusivamente para o evento a um preço único: R$ 49,90, com direito a uma cerveja de cortesia. Confira os bares e os petiscos selecionados na matéria completa de HZ.
Festival Piúma Gastronomia e Arte
Carne, sushi e frutos do mar estão entre as opções do evento, que acontece até 14 de outubro, além de reunir música, artesanato e empreendedorismo. A programação começa às 18h, e entre os destaques estão os shows da Banda Mofo (20h) e show do grupo Luau do Casanova (22h). Na Av. Beira-Mar, na entrada da Ilha do Gambá, Piúma. Entrada gratuita. Confira a matéria completa no site HZ.
Festival Capixaba de Sorvete
O evento que acontece até 15 de outubro terá degustação de sorvete, recreação infantil e música ao vivo. A programação começa às 10h e entre os destaques está a apresentação da ópera-recreio "O Reino de Duas Cabeças"(19h). Na Av. Antônio Gil Veloso, Marco da Praia da Costa, na altura da Av. Champagnat, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada gratuita. Confira a matéria completa no site HZ.
Oktoberfest Domingos Martins
Evento que enaltece a cultura alemã. Com almoço típico, concurso de chope a metro e shows de bandas germânicas e Jackson Lima. A partir das 12h, no Espaço Refrigerantes Coroa. Av. Kurt Lewin, Centro, Domingos Martins. Entrada gratuita.
Tributo ao Nirvana
Com Seatle Supersonics e Orquestra Sinfônica Villa Lobos. A partir das 21h, no Espaço Patrick Ribeiro, no Aeroporto de Vitória. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Goiabeiras, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 90, no site Blueticket.
Festa da Polenta
Com shows de Toni Boni e TOP POP 80 - Clássicos retrô anos 80. A partir das 19h, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman - Av. Pedro Minete, 59 - Venda Nova do Imigrante. Entrada gratuita. Veja a programação completa do evento na matéria feita por HZ.
Músicas e Festas
Misturadim
Com Junto & Misturado, Sué e DJ Chocolate. A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto - R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30 Pista e R$ 50 VIP. Free até as 22h (limitado até 200 pessoas).
Selva-okê
Karaokê a partir das 18h, no A Selva - R. Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Entrada gratuita.
Barla Rock Fest
Com Darlin Doll e Beat Locks. A partir das 18h, no Barlavento Beach Bar & Lounge - Av. Dante Michelini, Quiosque 01 - Jardim da Penha, Vitória. Valores não informados.
Samba da Minha Terra
Com Ciça Chadô (voz) e Gabriel Xavier (violão). A partir das 12h, em A Oca - R. do Rosário, 114 - Centro, Vitória. Reservas limitadas e antecipadas, através do número 27 99289-4561.
MPB
Com Borabaez. A partir das 18h, na Casa de Bamba - R. Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória. Informações via WhatsApp: (27) 99663-2104.
Jazz na Curva
Com Vitor e Márcia Chagas. A partir das 17h, no Clericot Café - Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.
Partiu Pagode
Com Andin Soares e DJ Luuh. A partir das 18h, no Canto 27 - Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Ingressos não informados.
Primeira Classe
Com os grupos Samba ON, Leq Samba e DJ Kinho. A partir das 18h, no Boteco do Júnior - Av. Saturnino Rangel Mauro, 1302, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, disponíveis no site Zig.tickets.
Sertanejo
Com Lilian Ferr. A partir das 20h, no Boteco Boa Praça Vitória - Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.
Rock 426
Show de Ubando. A partir das 21h, no Pub 426 - Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Valores não informados.
Cheers Of the Samba na Praia
Com os grupos Diproposito, Samba Júnior, Curtição e DJs Diego Beats e FabrícioVDJ. A partir das 17h, no Silva's Restaurante Club Beach - Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra. Ingressos: R$ 120 (inteira 2ºlote) e R$ 60 (meia - 2ºlote), à venda no site Zig.ticktes.
Roda de Samba Júnior
Com o grupo D' Moleque. A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim - Rua Italina Pereira Mota, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 60 (couvert - inteira) e R$ 30 (couvert - meia), à venda no site Zig.tickets.
Som na Praia
Com Lu Barraque. A partir das 16h, no Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Evento gratuito.
Baladas
Close de Quinta
Com DJ’s Lunnao, Brunosique, Donat e Cybertrans. A partir das 23h, na Bolt - R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: 50 primeiros pagam R$ 10, após R$ 20.
Pub Só Para Baixinhos
Com Sophia Larica, Leow, Doodles, Izzy, Oscar e Emolaila. A partir das 22h, no Victoria Pub - Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15 com nome na lista (até 0h); sem nome na lista, R$ 20 até 0h e R$ 25 após.
PagoFunk
Com os grupos Som de Casa, Swing DiPonta, Frenessy, Lucas Dávila e DJs TH de VV e LK Silva. A partir das 23h, no Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.
Quase Sexta
Com Rômulo Arantes, Pedro e Lucas, Ivan e Matheus. A partir das 21h, no Wanted Pub - Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos não informados.
Noite do Perdido
Com os DJs Koreia, Mineirinho, Belucio, Chocolate e 2N do TB. A partir das 22h, no Club Hitz - Rua Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99714-4445.
Especial
CowParade
Até 15 de outubro será realizado projeto CowParade contando com 62 esculturas de vacas, em tamanho real, feitas por artistas visuais capixabas ou residentes no Espírito Santo. Saiba por onde estão espalhadas as vaquinhas em Vitória e Vila Velha na matéria completa de HZ.
João e o Pé de Feijão
Espetáculo no teatro da UFES. A partir das 16h, na Av Fernando Ferrari, 514 Goiabeiras, Vitória. Ingressos esgotados.
Sonhos e fantasias - O Musical
Concerto da Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira tocando as trilhas sonoras dos filmes mais aclamados da Disney. A partir das 15h, no Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n, Vitória. Ingressos: A partir de R$ 80 (1º lote - inteira), à venda no site Blueticket.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17 horas. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Pandora Park
Parque recreativo com escorregadores e obstáculos, com temática inspirada em criaturas fantásticas. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. No Shopping Praia da Costa, na Praça de Eventos. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 25, até 15 minutos. Até 21 de outubro
Labirinto Mágico
Atração com circuitos interativos, redes suspensas, piscina de bolinhas e área kids play. De segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados de 12h às 21h. No piso L2, do shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: a partir de R$ 40, até 30 minutos. Até 23 de outubro.
Ilha Macakids
Uma ilha da diversão repleta de atrações, como roda gigante, trenzinho e piscina de bolinhas. De segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados de 11h às 22h. No piso L2, do shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Ingressos avulsos para os brinquedos a partir de R$ 6,00 e área da piscina de bolinhas a partir de R$ 40,00, por 30 minutos. Até 28 de outubro.
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado das 12h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Gincana Aquarela
Diversão com pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, área de games e arco play. Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. É permitida a entrada de crianças de 01 a 12 anos e menores de 04 anos devem ter acompanhante. Ingressos: R$ 50.
Recreação
Espetáculo teatral da Moana e brinquedos infláveis. A partir das 13h, no piso L2 do shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Evento gratuito.
Teatro da Pequena Sereia
Recreação, brinquedos infláveis, pipoca , algodão doce e oficinas criativas. No piso L4 shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Evento gratuito.
Exposições
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro, no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.