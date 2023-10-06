45ª Festa da Polenta agita Venda Nova com shows e mais de 14 toneladas da iguaria

Chegou o dia que Venda Nova do Imigrante vai receber uma grande leva de turistas para experimentarem a famosa polenta, prato típico da cidade da região Serrana, e curtirem muitos shows - inclusive nacionais - e a cultura italiana trazida pelos imigrantes. A Associação da Festa da Polenta (Afepol) estima receber 40 mil pessoas de vários lugares do Estado e até do Brasil para a 45ª Festa da Polenta, que acontece de sexta (6) até o dia 15 de outubro, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão.
Entre os destaques, pontos para o Tombo da Polenta, escolha de princesas e apresentações de Fernando e Sorocaba, Diego e Victor Huho e Blacksete. As entradas vão depender do dia do evento: nos dias 6 (sexta), 12 (quinta) e 13 (sexta) não há cobrança de ingressos; nos domingos (8 e 15 de outubro), a entrada custa R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira); já os sábados tem valores de R$ 20 (inteira) para entrada na programação diurna, das 9h às 17h, e R$ 80 (inteira/lote 1) para curtir a programação noturma, após às 20h.
A 32ª eleição da rainha e princesas da festa acontece já nesta sexta-feira (7). São sete candidatas que disputam os títulos de realeza do evento.
Quem também chega para o primeiro fim de semana do evento é a dupla Fernando e Sorocaba. Eles são uma das atrações do sábado (7), que terá dois tombos da polenta.
Por sinal, a iguaria está com a produção a mil. Para dar conta de satisfazer os turistas, a quantidade de ingredientes é gigante, assim como o Tombo da Polenta – ponto alto da festa. Só para a cerimônia mais aguardada, são 5 mil quilos de fubá; 1,2 mil quilos de carne moída; 180 caixas de tomate de 20 kg; 3,2 mil quilos macarrão; 100 quilos de peito de frango; mil quilos de queijo minas e 300 quilos de sal.
Na cozinha serão feitas 14 toneladas de polenta. Tudo é feito pela mão de voluntários – 1,5 mil pessoas que se revezam da cozinha à limpeza das mesas.
A Regina Falchetto é uma das voluntárias da festa, que produz o molho de tomate que vai sobre a polenta e outras receitas. São 6 horas para ele chegar no ponto. ”Eu tô tirando a espuma do molho para não azedar, para depois dar seguimento ao cozimento do molho”, disse a voluntária da cozinha.
Bateu a vontade de curtir? Então se liga na programação abaixo:
PROGRAMAÇÃO
- PRIMEIRA SEMANA
- SEXTA - 06/10/2023
- 21h00 Abertura
- 21h30 ELEIÇÃO DA 32ª RAINHA DA POLENTA
- 23h30 Show com UBANDO
- SÁBADO - 07/10/2023
- 09h00 DESFILE Tradicional "Voluntariado, a força que move Venda Nova do Imigrante"
- 11h00 ALMOÇO TÍPICO
- 11h00 Show com PAGANINI
- 12h00 Show com CHICO CHAGAS
- 13h30 Apresentação do CORAL SOL DA MANHÃ
- 14h20 Apresentação GRUPPO FOLCLORISTICO PICCINNI DEI MONTI
- 15h00 Show com TONI BONI
- 15h20 TOMBO DA POLENTA
- 17h00 Pausa Técnica
- 20h00 Show com JORGINHO DO SAX
- 21h00 Show com Thaina e Thairine - Família Azzolini
- 23h30 Show com FERNANDO & SOROCABA
- TOMBO DA POLENTA
- 01h30 Show com RAIONE
- DOMINGO - 08/10/2023
- 09h00 MISSA NA IGREJA MATRIZ
- 10h50 ALMOÇO TÍPICO
- 10h50 Apresentação da CANTAROLA ITALIANA
- 11h30 Apresentação GRUPPO FOLKLORISTICO GRANELLO GIALLO
- 12h50 Apresentação CANTANDO INSIEME - Coro Infantil 200 vozes MAESTRO INARLEY CARLETTI
- 13h30 Apresentação GRUPO DE DANÇA DEI BAMBINI
- 14h40 Show com Thaina e Thairine - Família Azzolini
- 15h00 TOMBO DA POLENTA
- 17h00 Show com FORRÓ NUMA BOA
- SEGUNDA SEMANA
- QUINTA - 12/10/2023 - Feriado Nossa Senhora Aparecida
- 19h00 Abertura dos portões
- 19h00 Show com TONI BONI
- 20h30 Musical L' ITALIA SIAMO NOI
- 22h00 Show TOP POP 80 - Clássicos retrô anos 80
- SEXTA FEIRA 13/10/2023
- 19h00 Abertura do portões
- 19h00 Show com MOUSTACHE
- 20h30 Musical L' ITALIA SIAMO NOI
- 22h00 Show com DONA FRAN
- 00h00 Show com ZOOM BOXX
- SÁBADO - 14/10/2023
- 09h00 DESFILE TRADICIONAL "Retrato de Família"
- 11h00 ALMOÇO TÍPICO
- 11h00 Apresentação do GRUPO DE DANÇA SEMPRE AVANTI
- 11h40 Show com LUCIANO DARÉ
- 14h00 Apresentação GRUPO DE DANÇA DEI BAMBINI
- 14h50 Show com RAGAZZI DEI MONTI
- 15h00 TOMBO DA POLENTA
- 17h00 Pausa técnica
- 20h00 Show com BANDEIA
- 21h30 Show com RODRIGO BALLA
- 23h30 Show com DIEGO & VICTOR HUGO
- TOMBO DA POLENTA
- 01h30 Show com BLACKSETE
- DOMINGO - 15/10/2023
- 09h00 MISSA NA IGREJA MATRIZ
- 10h50 ALMOÇO TÍPICO
- 10h50 Apresentação CANTAROLA ITALIANA
- 11h30 Apresentação GRUPPO FOLKLORISTICO GRANELLO GIALLO
- 12h20 Show com WAGNER & EDMAR
- 13h50 Apresentação GRUPO DE DANÇA DEI BAMBINI
- 14h30 Apresentação CORAL SOL DA MANHÃ
- 15h10 TOMBO DA POLENTA
- 15h30 Show com RAGAZZI DEI MONTI
- 18h00 Show com TRIO FORROZÃO
*Com informações da TV Gazeta
SERVIÇO
- 45ª FESTA DA POLENTA
- De 6 a 15 de outubro
- No Centro de Eventos Padre Cleto Caliman - Av. Pedro Minete, 59 - Venda Nova do Imigrante
- Ingressos: gratuito (quintas e sextas); R$ 20 (sábados/ inteira / das 9h às 17h); R$ 80 (sábados / inteira / após às 20h); R$ 10 (meia / domingos)