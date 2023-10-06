45ª Festa da Polenta agita Venda Nova com shows e mais de 14 toneladas da iguaria

A dupla Fernando e Sorocaba é uma das atrações da festa em 2023 Crédito: Cadu Fernandes/Divulgação

Chegou o dia que Venda Nova do Imigrante vai receber uma grande leva de turistas para experimentarem a famosa polenta, prato típico da cidade da região Serrana, e curtirem muitos shows - inclusive nacionais - e a cultura italiana trazida pelos imigrantes. A Associação da Festa da Polenta (Afepol) estima receber 40 mil pessoas de vários lugares do Estado e até do Brasil para a 45ª Festa da Polenta, que acontece de sexta (6) até o dia 15 de outubro, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão.

Entre os destaques, pontos para o Tombo da Polenta, escolha de princesas e apresentações de Fernando e Sorocaba, Diego e Victor Huho e Blacksete. As entradas vão depender do dia do evento: nos dias 6 (sexta), 12 (quinta) e 13 (sexta) não há cobrança de ingressos; nos domingos (8 e 15 de outubro), a entrada custa R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira); já os sábados tem valores de R$ 20 (inteira) para entrada na programação diurna, das 9h às 17h, e R$ 80 (inteira/lote 1) para curtir a programação noturma, após às 20h.

A 32ª eleição da rainha e princesas da festa acontece já nesta sexta-feira (7). São sete candidatas que disputam os títulos de realeza do evento.

Quem também chega para o primeiro fim de semana do evento é a dupla Fernando e Sorocaba. Eles são uma das atrações do sábado (7), que terá dois tombos da polenta.

Por sinal, a iguaria está com a produção a mil. Para dar conta de satisfazer os turistas, a quantidade de ingredientes é gigante, assim como o Tombo da Polenta – ponto alto da festa. Só para a cerimônia mais aguardada, são 5 mil quilos de fubá; 1,2 mil quilos de carne moída; 180 caixas de tomate de 20 kg; 3,2 mil quilos macarrão; 100 quilos de peito de frango; mil quilos de queijo minas e 300 quilos de sal.

Tombo da Polenta acontece nos dias 7, 8, 14 e 15 de outubro Crédito: Afepol/Divulgação

Na cozinha serão feitas 14 toneladas de polenta. Tudo é feito pela mão de voluntários – 1,5 mil pessoas que se revezam da cozinha à limpeza das mesas.

A Regina Falchetto é uma das voluntárias da festa, que produz o molho de tomate que vai sobre a polenta e outras receitas. São 6 horas para ele chegar no ponto. ”Eu tô tirando a espuma do molho para não azedar, para depois dar seguimento ao cozimento do molho”, disse a voluntária da cozinha.

Bateu a vontade de curtir? Então se liga na programação abaixo:

PROGRAMAÇÃO

PRIMEIRA SEMANA





SEXTA - 06/10/2023

21h00 Abertura



21h30 ELEIÇÃO DA 32ª RAINHA DA POLENTA



23h30 Show com UBANDO





SÁBADO - 07/10/2023



09h00 DESFILE Tradicional "Voluntariado, a força que move Venda Nova do Imigrante"



11h00 ALMOÇO TÍPICO



11h00 Show com PAGANINI



12h00 Show com CHICO CHAGAS



13h30 Apresentação do CORAL SOL DA MANHÃ



14h20 Apresentação GRUPPO FOLCLORISTICO PICCINNI DEI MONTI



15h00 Show com TONI BONI



15h20 TOMBO DA POLENTA



17h00 Pausa Técnica



20h00 Show com JORGINHO DO SAX



21h00 Show com Thaina e Thairine - Família Azzolini



23h30 Show com FERNANDO & SOROCABA



TOMBO DA POLENTA



01h30 Show com RAIONE





DOMINGO - 08/10/2023



09h00 MISSA NA IGREJA MATRIZ

10h50 ALMOÇO TÍPICO



10h50 Apresentação da CANTAROLA ITALIANA



11h30 Apresentação GRUPPO FOLKLORISTICO GRANELLO GIALLO



12h50 Apresentação CANTANDO INSIEME - Coro Infantil 200 vozes MAESTRO INARLEY CARLETTI



13h30 Apresentação GRUPO DE DANÇA DEI BAMBINI



14h40 Show com Thaina e Thairine - Família Azzolini



15h00 TOMBO DA POLENTA



17h00 Show com FORRÓ NUMA BOA

SEGUNDA SEMANA





QUINTA - 12/10/2023 - Feriado Nossa Senhora Aparecida

19h00 Abertura dos portões



19h00 Show com TONI BONI



20h30 Musical L' ITALIA SIAMO NOI



22h00 Show TOP POP 80 - Clássicos retrô anos 80





SEXTA FEIRA 13/10/2023



19h00 Abertura do portões



19h00 Show com MOUSTACHE



20h30 Musical L' ITALIA SIAMO NOI



22h00 Show com DONA FRAN



00h00 Show com ZOOM BOXX





SÁBADO - 14/10/2023



09h00 DESFILE TRADICIONAL "Retrato de Família"



11h00 ALMOÇO TÍPICO



11h00 Apresentação do GRUPO DE DANÇA SEMPRE AVANTI



11h40 Show com LUCIANO DARÉ



14h00 Apresentação GRUPO DE DANÇA DEI BAMBINI



14h50 Show com RAGAZZI DEI MONTI



15h00 TOMBO DA POLENTA



17h00 Pausa técnica



20h00 Show com BANDEIA



21h30 Show com RODRIGO BALLA



23h30 Show com DIEGO & VICTOR HUGO



TOMBO DA POLENTA



01h30 Show com BLACKSETE





DOMINGO - 15/10/2023



09h00 MISSA NA IGREJA MATRIZ



10h50 ALMOÇO TÍPICO



10h50 Apresentação CANTAROLA ITALIANA



11h30 Apresentação GRUPPO FOLKLORISTICO GRANELLO GIALLO



12h20 Show com WAGNER & EDMAR



13h50 Apresentação GRUPO DE DANÇA DEI BAMBINI



14h30 Apresentação CORAL SOL DA MANHÃ



15h10 TOMBO DA POLENTA



15h30 Show com RAGAZZI DEI MONTI



18h00 Show com TRIO FORROZÃO



*Com informações da TV Gazeta

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