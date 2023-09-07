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Falamansa, Bom Gosto e Léo Magalhães animam o feriado de 7 de setembro no ES; agenda

Dia também conta com espetáculo de Fábio Porchat em Vitória, festival de rock em Vila Velha, festa em Santa Teresa e muitas baladas; confira a programação completa
Rafael Mendes

Rafael Mendes

Publicado em 07 de Setembro de 2023 às 07:00

Festivais

1º Festival Gastronômico de São Mateus

Até 10 de setembro, o evento reúne gastronomia, aulas-shows com chefs renomados e apresentações artísticas no Parador Internacional, em Guriri. Nesta quinta (7), a programação começa às 16h com os destaques: André Maximo (17h30); Diego Rodrigues (20h30) e Grupo Bom Gosto (22h30). Entrada gratuita

2º Festival de Música Primavera Teresense

Até 10 de setembro, o evento reúne música, gastronomia e exposições de flores no Parque de Exposições de Santa Teresa, na Rua Virgílio Germano Bassetti, bairro Montanha, Santa Teresa. Nesta quinta (7), a programação começa às 10h com exposição de flores e os seguintes destaques: Show de Denise Pontes (13h); Festival de Música (19h30); Joe Caetano (20h); Vitu (20h45); Dayane Paixão (21h30) e Saulo Simonassi (22h30) . Entrada gratuita.

27ª Exposição Agropecuária de Jerônimo Monteiro

Até 9 de setembro, no No parque de Exposições, na Av. Lourival Lugon Moulin, 300, Centro, Jerônimo Monteiro. Nesta quinta (7), a programação começa às 7h e entre os destaques são os shows de Michele Freire (21h) e Falamansa (0h). Entrada solidária de 1 KG de alimento não perecível. Confira a programação completa no site HZ.

Festa de 472 anos de Vitória

Para comemorar o aniversário, a prefeitura preparou uma programação especial que vai acontecer até o dia 9 de setembro na orla da praia de Camburi, altura do quiosque 7, contando com show de artistas regionais e nacionais. Nesta quinta (7), o evento começa às 20h com show de Herança Negra e às 22h, show de Léo Magalhães. Entrada gratuita. Confira a programação completa no site HZ.

Degusta Rock

Até 10 de setembro, acontece no estacionamento do Shopping Vila Velha, o festival com atrações musicas, cervejarias, gastronomia e área kids. Nesta quinta (7), a programação começa às 20h com show de Vinícius Ayres Trio, e às 22h, show da  Banda Trilha - Na Av. Luciano das Neves 2418, Vila Velha. Entrada gratuita. Confira a programação completa no site HZ.

Festival Mariscada

Até 10 de setembro acontece na Ilha das Caieiras próximo ao Museu do Pescador ( Rua Felicidade Corrêa dos Santos, 1095), o festival que reúne o melhor da gastronomia, incluindo cardápio de frutos do mar, além de contar com programações musicais. Nesta quinta (7), a programação começa às 12h com show da Banda Brasil Pandeiro, e às 15h, show de Edson Mineiro e Goiano. Entrada gratuita. Confira a programação completa no site HZ.

Festival Itaúnas & Sabores

O festival que acontece até dia 10 de setembro na praça da Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, reúne o melhor da culinária, além de aulas-shows com chefs e apresentações culturais e musicais. Nesta quinta (7), a programação começa às 12h, e os destaques: 2º encontro de Beijuzeiras (17h) e show de Amaradzaia (18h). Entrada gratuita. Confira a programação completa no site HZ.

7º Festival da Moqueca Capixaba

Evento acontece até domingo (10), na Praia de Castelhanos, em Anchieta. Com abertura às 14h, o festival terá muita música, oficinas, aulas-shows, atividades diversas e, claro, comida. Às 21h30, show com o Trio Maracá. Entrada gratuita.

3º Chorinho Canela Verde

Com Maestro Mauro Sérgio, grupo Arquivo do Samba e Gardenia Marques. A partir das 19h, na Praça Otávio de Araújo (Pracinha da Banca), Prainha, Vila Velha. Entrada franca.

Baladas

Braba

Com os DJs JR, Bianca Grantt, Anita Mann e Antônio. A partir das 22h, no Fluente - Av. Sarturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25.

Close de Feriado

Com os DJs Tallyson, Sofia, Lucas Lauar e 4lê. A partir das 23h, no Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da penha, Vitória. Ingressos: R$ 25.

Noite do Perdido

Com os DJs Gustavo o Brabo, Gabriel Pratti, Chocolate, Belucio e RD de Vila Velha. A partir das 22h no Casa Hitz - Rua Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Valores de entrada não informados. Reservas via WhatsApp: (27) 99714-4445.

Misturadim Convida

Com Sué, DJ scoob, e os grupos Samba Júnior e Samba DM. A partir das 21h no Gordinho Praia do Canto - Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (Área VIP) e R$ 30 (pista).

Quase Sexta

Com Rômulo Arantes, Diego Santana, Ivan e Matheus. A partir das 21h, no Wanted Pub - Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Valores não informados.

Forró do Correria

Com Eliahu Lion, Janayna Pereira e Trio Clandestino. A partir das 22h no Correria Music Bar - Av. Estudante Jóse Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (antecipado) e R$ 40 até 0h. Vendas pelo WhatsApp: (27) 99645-7828.

Rock 426

Com a banda Back To The Past. A partir das 21h, no Pub 426 - Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Couvert não informado.

Música ao vivo

Aniversário do Quintal da Boa

Com os grupos D' Bem com a Vida, Leq Samba, e DJs Carla Roberta, Léo Pereira e Léo preto. A partir das 16h, no Quintal da Boa - Av. Antônio Teixeira de Almeida - Bubú, Cariacica. Ingressos: R$ 1000 (lounges/2º lote); R$ 150 (mezanino/3º lote); e R$ 25 (pista/ 2ºlote), à venda no site SuperTicket.

Feriadin

Com Roda de Samba JR e grupo D'Moleque. A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim - Rua Italina Pereira Mota, 400 - Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda no site SuperTicket.

Dia da Amazônia

Com Bruna Perê. A partir das 20h, no Casa de Bamba - Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99663-2104.

Jazz na Curva

Com Marcus Paulo. A partir das 17h, no Clericot Café - Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.

Sertanejo

Com Lilian Ferr. A partir das 20h, no Boteco Boa Praça Vitória- Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.

Feriado Nada Pra Fazer

Com os grupos Primeira Classe, PagoLife, e DJs Enzo Santos e Leozinho. A partir das 17h, no Santo Botequim - Travessa Santuário, 145, Santo Antônio, Vitória. Ingressos: Entrada liberada até às 19h, após R$ 20.

Espetáculo

Histórias do Porchat

Fábio Porchat vem à Vitória num espetáculo que conta situações engraçadas vividas durante suas viagens. Sessôes às 19h, 21h e 23h no teatro da UFES - Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: Setor A e B (R$ 160/ inteira), e (R$ 80 /meia); Mezanino (R$ 120/ inteira), e (R$ 60/ meia), à venda no site Sympla.

Diversão

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 15 horas. Após período de férias abertura às 17h. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.

Vila Trampolim Park

Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).

Arena Trampolim

Até 10 de setembro, acontece a atração que vai trazer muita cor, pulos, diversão e adrenalina para toda a família. O espaço conta com piscina de espuma em formato de cubos, obstáculos, slackline, cama elástica e escorregadores num cenário multicolorido com uma mega estrutura. Na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Horário: De segunda-feira a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Faixa Etária: Não é permitida a entrada de crianças menores de 3 anos. Crianças de 3 a 5 anos deverão estar acompanhadas pelo adulto responsável. Ingressos: R$ 50 para 50 minutos de permanência. A entrada é adquirida na bilheteria do evento. Para cada minuto excedido será cobrado R$ 1.

Espaço Mundo Bita

Até 10 de setembro, atração com Tobogã de piscina de bolinhas, cama elástica, quadra de futebol e jogo da memória. No 1º piso, atrás da praça central do shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De segunda a sexta, das 12h às 21h; sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h. Ingressos: R$ 35 por 30 minutos. Para cada minuto adicional, será cobrado o valor de R$ 1 por minuto.

Jump Around

Até 22 de outubro, o maior castelo da América Latina ficará no estacionamento do shopping Vitória, com diversos brinquedos e diversão para toda família. Na Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De quinta-feira a domingo, das 14h às 20h (última sessão meia hora antes de terminar o evento). Ingressos: R$ 40 para a compra de ingresso na bilheteria (15% de taxa na compra online). A cada minuto extra, será cobrado uma taxa de R$ 2 (dias úteis) e R$ 3 (finais de semana).

Exposições

Exposição Novos Viajantes

Mais de 115 obras, entre desenhos, pinturas e fotografias, feitos por 34 artistas do Espírito Santo. Em cartaz no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Até 27 de setembro. De terça as sextas-feiras, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada por agendamento pelo número 3636-1032 ou pelo e-mail [email protected].

Fiar

Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.

Semana da Pátria

Até 10 de setembro, acontece a exposição fotográfica do exército com 14 imagens do acervo do 38º Batalhão de Infantaria, das 10h às 22h. No Boulevard Shopping Vila Velha, na Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.

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