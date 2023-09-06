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Dia do Sexo: A Gazeta faz live para explicar a data e tirar dúvidas

Já se ligou que a data cai justamente no dia 6/9, não é mesmo? A sexóloga Sirleide Stinguel vai falar do assunto com Gustavo Cheluje, no Instagram a partir das 20h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Setembro de 2023 às 07:00

A sexóloga Sirleide Stinguel respondendo a caixinha de perguntas
A sexóloga Sirleide Stinguel é a convidada da live sobre o Dia do Sexo Crédito: Sirleide Stinguel
Neste dia 6 de setembro (6/9) é comemorado o Dia do Sexo. Mas qual o motivo da comemoração? Além desta dúvida, a sexóloga e colunista de HZ, Sirleide Stinguel, vai aproveitar para abrir uma caixinha de perguntas e explicar tudo para os internautas nesta quarta (6), a partir das 20h, no Instagram de A Gazeta, com reprodução também na página do portal no Facebook.
"Vamos falar de como surgiu o Dia do Sexo, por qual motivo ele é comemorado. Mas também vamos responder a diversas dúvidas dos internautas sobre o assunto. Vamos abrir uma caixinha de perguntas e ainda falar sobre a monogamia e o poliamor", descreve a sexóloga.
O bate-papo será comandado pelo jornalista Gustavo Cheluje, que vai conduzir toda a dinâmica durante a conversa marcada para às 20h. Ainda não segue A Gazeta ou HZ? Basta clicar nestes dois links (siga o Insta de AG) e (siga o Insta de HZ) e ficar ligado que o papo promete ser quente.

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