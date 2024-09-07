Agenda: Alceu Valença, Soweto e Frejat animam o sábado (7) no ES

Shows
Festival Primavera Teresense
Com Yahoo (21h), Frejat (23h) e outras atrações. Entrada gratuita. Horário: a partir das 11h. Local: Parque de Exposições de Santa Teresa. Veja matéria completa.
Aniversário de Vitória
Com Banda da Guarda Municipal às 20h e Alceu Valença às 22h. Gratuito. Local: Praça do Papa. Veja matéria completa.
Independência ou rock
Com pop-rock nacional, cerveja artesanal, gastronomia e muito mais. Apresentações de Cadu Caruzo e Dna Musical Club. Horário: a partir das 17h. Local: Mirandela Ponto de Cultura - Rua Floriano Peixoto, 435, no bairro São Judas Tadeu, na Serra.
Soweto – Turnê 30 anos
Turnê 30 anos do Soweto. Abertura dos portões: 16h. Classificação: 18 anos. Ingressos: a partir de R$ 90, pelo site Bilheteria Digital. Local: Parque da Prainha, em Vila Velha. Veja matéria completa.
Especial
Festival da Tilápia
A programação contará com shows musicais, espaço infantil, pedalinhos e diversos pratos típicos preparados com tilápia. Neste sábado, tem apresentação da dupla sertaneja Dary e Dorcas (às 12h), Marlon Ravani (às 16h) e André Soeriro (às 19h). Local: Lagoa Juara, em Jacaraípe, Serra.
8º Festival da Moqueca Capixaba
Das 8h às 10h - Caminhada "No Cheiro da Moqueca". Das 10h às 12h - Preparo do Moquecão. Das 12h às 14h - Show com Ananda e Vanessa. Das 14h às 15h - Aula-show kids de óleo de urucum com a chef indígena Dona Zilma. Das 15h às 18h - Moquecão Cultural. Das 19h às 21h - Show com Lore Dalvi. Das 22h à 0h - Show com Banda Som e Cia. Entrada gratuita. Até 8 de setembro. Local: Balneário de Castelhanos, em Anchieta. Mais informações aqui.
Itaúnas e Sabores
O festival reúne 16 restaurantes e bares. Neste sábado a atração é o show dos Os Filhos de Lilith às 17h e Terminal V8 às 19h. As atividades, abertas ao público, acontecem no espaço Café Brasil e na praça central de Itaúnas. Até 8 de setembro. Mais informações aqui.
4ª RuralturES
Com minicursos, atividades, aulas e shows. Abertura: 14h. Entrada gratuita. Fazenda Pindobas, a 6 km do centro de Venda Nova do Imigrante. Mais informações aqui.
Festas e baladas
Frisson
Com SCHU (SP), Gartzzea (SP), Paolla B, Lefreak e Titânia na A Selva, a partir das 22h. Entrada (Lote 3°): R$ 25 . Rua 7 de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Club Renaissance
Com Ysá, Thiagorocks, Jexxca, Phi e Jxxse no Bolt, a partir das 23h. Ingressos: R$ 30. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Cremosa
Funk, bagaceira, pop BR com Isa Faustini, Well, Nityza Hakikoko, Farah e Wallace no Fluente, a partir das 22h. Ingressos: R$ 40. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Ziriguidum
Com Duavesso e Marcus Rauta no Barlavento às 16h. Entrada (com nome na lista): R$ 30 até às 19h30. Avenida Dante Michelini, K1, Vitória.
Sambar I Love
Com LeqSamba, Nesse Clima e Expresso do Samba no Gordinho Sambão às 21h. Entrada até 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Gordinho Praia do Canto
Com Freelance e D'Bem com a Vida no Gordinho Praia do Canto a partir das 20h. Entrada gratuita até às 21h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Funk in Fazendinha
Com Brenin, RD de Vila Velha, Gabriel Pratti, Nesse Clima e JV de VV na Fazendinha a partir das 22h. Entrada gratuita até 00h. Rodovia Serafim Derenzi, 2250, Grande Vitória, Vitória.
Repique Samba Lounge
Com Freelance e Sambarei no Repique Samba Lounge às 17h. Entrada: R$ 30 até às 19h. Avenida Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória.
Orquestra Ammor + Roda de Samba
Orquestra Ammor + Roda de Samba no Brizz, a partir das 16h. Couvert: R$ 10. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Música ao vivo
Jazz, samba e bossas
Com Victor Humberto e Márcia Chagas. A partir das 11h, no A Oca. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Elis & Tom
Com Alry e Gabrel Ferreira cantam Elis & Tom. A partir das 20h, no A Oca. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Shepp & Parafina
Com Shepp & Parafina no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Corta Jaca
Samba e choro com corta jaca. Horário: 20h. Couvert: não informado. Local: Casa de Bamba, Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
POP & Brasilidades na Curva
Com Eliahu Lion no Clericot Café a partir das 17h. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Exposições
Folhear - Vitória
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
35ª Bienal de São Paulo – ‘Coreografias do Impossível’
A exposição explora as complexidades e urgências do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. Período de visitação: até 3 de novembro. De terças a sextas-feiras, de 9h às 17h. Sábados, domingos e feriados, de 9h às 16h. Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória.
Diversão
As Aventuras de Big e Kid
Circuito divertido para as crianças com diversas atividades: tirolesa, surf mecânico, escalada, arvorismo, giromaster, girobike e piscina de bolinhas. Data: todos os dias, até 29/09. Valores: a partir de R$ 20. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Parque Inflável da Hello Kitty & Amigos
De 31/08 a 27/10, no estacionamento externo do Shopping Vitória, ao lado do Cinemark. Horário: de quinta-feira a domingo, das 15h às 21h. Ingressos: R$45 para 30 minutos. Capacidade: 45 pessoas. Regulamento disponível no site: www.shoppingvitoria.com.br. Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
Hello Kitty Parade
De 31/08 a 27/10, no Shopping Vitória. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 21h. Visitação gratuita. Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.