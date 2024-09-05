Jornalista do ES lança livro sobre bastidores do Rock In Rio; veja fotos

Jose Roberto Santos Neves e Bernadette Lyra Crédito: Daniella Spadeto

O jornalista e escritor José Roberto Santos Neves recebeu amigos, convidados e leitores para o lançamento do seu oitavo livro, “Diários do Rock In Rio - Os bastidores e entrevistas da terceira edição do maior festival de música do mundo pelo olhar de um jornalista capixaba”. O evento aconteceu na noite desta quarta-feira (04), na Biblioteca Pública Estadual, em Vitória.

O livro reúne a cobertura do jornalista para o Rock in Rio por um Mundo Melhor, realizada em 2001, como enviado especial de A Gazeta. Em 120 páginas, valendo-se de textos inéditos e do resgate das matérias e imagens de época, José Roberto Santos Neves propõe ao leitor uma viagem no tempo, relacionando o Rock In Rio com as transformações ocorridas no mercado musical, nas comunicações e no mundo ao longo das duas últimas décadas.

O próximo lançamento será no dia 14 de setembro, em edição especial da Vilazinha Feira Hype, das 15h às 20h, na Pousada VilaZinha, na Prainha de Vila Velha. O evento vai contar com apresentação musical de Kinho Sucupira e produção de Manoel Góes. O livro “Diários do Rock In Rio” já está disponível no site da Editora Cândida.