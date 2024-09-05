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Turismo

Feira de Turismo Rural começa nesta quinta (5) em Venda Nova do Imigrante

4ªRuralturES segue até domingo (08) na Fazenda Pindobas, a 6 km do centro de Venda Nova. Organização espera atrair mais de 20 mil visitantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 16:34

Organização espera atrair mais de 20 mil visitantes
Organização espera atrair mais de 20 mil visitantes Crédito: Divulgação
Com mais de 160 expositores, a 4ª Feira de Experiências do Turismo Rural (RuralturES 2024) começa nesta quinta-feira (05) e segue até domingo (8) na Fazenda Pindobas, a 6 km do centro de Venda Nova do Imigrante. A entrada é gratuita na feira de negócios, com exceção das experiências exclusivas Casa Nostra, Passarinhada e Tropeira.
O evento, que promete atrair mais de 20 mil visitantes ao longo de quatro dias, vai oferecer uma gama de produtos e experiências ligadas ao turismo rural em um espaço de 2.335 m² às margens da rodovia (ES-166), que liga Venda Nova a Castelo. Segundo a organização, a edição deste ano promete movimentar cerca de R$ 5 milhões.
A programação marca o início das atividades do Complexo Turístico de Pindobas, iniciativa que visa fortalecer a economia local e oferecer experiências únicas em agroturismo e cultura italiana. O complexo, que faz parte do Distrito Turístico de Pindobas, integra uma série de empreendimentos que vão desde vinícolas e queijarias até pousadas e cervejarias artesanais, consolidando Venda Nova do Imigrante como um destino turístico estratégico e promissor.
4ª RuralturES começa nesta quinta-feira (5)
4ª RuralturES começa nesta quinta-feira (5) Crédito: Divulgação
Uma das principais atrações é a Casa Nostra, um espaço imersivo que convida o público a mergulhar na história da imigração italiana no Espírito Santo. Com uma estrutura maior que a da edição anterior, o projeto proporciona aos visitantes a chance de explorar um casarão histórico, conhecer mais sobre os costumes e tradições dos primeiros imigrantes italianos, além de participar de atividades culturais e sensoriais.
Além da Casa Nostra, os visitantes também poderão participar de outras experiências únicas, como observação de aves (Passarinhada), vivências tropeiras e atividades gastronômicas típicas da região. O presidente do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau (MCC&VB), Valdeir Nunes, destaca que a escolha da nova localização amplia as expectativas para o sucesso da Feira, que conta com grande apoio da comunidade local.
“A procura por espaço superou nossas expectativas. As pessoas estão vibrando e, o mais importante, a comunidade está apoiando o evento, o que é um ponto muito positivo”, diz Valdeir.

FAMTOUR

Outro destaque desta edição é a presença do Famtour Montanhas Capixabas e RuralturES 2024, que reúne 13 participantes de diferentes estados brasileiros, incluindo representantes de operadoras de turismo e instituições como Sebrae e Setur. O Famtour acontece paralelamente à Feira e tem como objetivo promover o turismo na região das Montanhas Capixabas, explorando novas parcerias e oportunidades de negócios.

PROGRAMAÇÃO

  • Quinta-feira (5)
  • 16h - Abertura
  • 16h  - Recepção influencers – Bate-papo apresentação Espaço
  • 16h - Início das Torras de Cafés
  • 16h30 - Aula Show “Como preparar meu café especial em casa”
  • 17h - Mini curso Classificação Física de Cafés
  • 18h - Oficina Métodos de Preparo de Cafés
  • 18h - ENTREGA DOS PRÊMIOS DO CONCURSO FOTOGRÁFICO “Olhares dos
  • Moradores das Montanhas Capixabas” – No espaço Montanhas Capixabas
  • 19h - ABERTURA COM AUTORIDADES
  • 20h - Banda Marcial de Venda Nova do Imigrante
  • 21h - Show Nacional com Pereira Viola
  • 16h às 18h - Clínica tecnológica para atendimento aos produtores de café
  • 16h às 22h - Demonstração de equipamentos de pós-colheita de café
  • 22h - Encerramento

  • Sexta-feira (6)
  • 16h - Abertura
  • 16h - Recepção Operadoras Turismo Braztoa
  • 16h - Início das Torras de Cafés
  • 16h30 - Oficina de Métodos de Preparo de Cafés
  • 17h - Mini curso “Conhecendo Melhor a Bebida Café”
  • 18h - Aula Show “Como preparar meu café especial em casa”
  • 19h - Land Der Wassefaller
  • 20h - Show com Rhenzo Colodeti
  • 21h - Cia Radici Città di Torino
  • 22h - Blumen der Erde Volkstanzgruppe
  • 16h às 18h - Clínica tecnológica para atendimento aos produtores de café
  • 16h às 22h - Demonstração de equipamentos de pós-colheita de café
  • 22h - Encerramento

  • Sábado (7)
  • 14h - Abertura
  • 14h - Início das Torras de Cafés
  • 14h30 - Mini curso “Conhecendo Melhor a Bebida Café”
  • 15h30 - Oficina de Métodos de Preparo de Cafés
  • 12h - Oficina métodos de cafés especiais
  • 14h - Fanfarra S.R.C
  • 16h - TanzerLand
  • 16h30 - PommerLand
  • 15h - Aula-show: “Como preparar meu café em casa”
  • 17h - Brandarinos
  • 18h - Aula Show “Como preparar meu café especial em casa”
  • 18h - Jongo de São João
  • 14h às 18h - Clínica tecnológica para atendimento aos produtores de café
  • 19h - Grupo de Dança Afrobaobá
  • 20h - Apresentação Maria Eduarda
  • 21h - Gruppo Folkloristico Granello Giallo
  • 14h às 22h - Demonstração de equipamentos de pós-colheita de café
  • 22h - Encerramento

  • Domingo (8)
  • 10h - Abertura
  • 10h - Início das torras de cafés
  • 10h30 - Oficina métodos de cafés especiais
  • 11h - Aula Show “Carne na Lata e Arroz Tropeiro” – No Rancho da Tropa
  • 12h - Cupping cafés do ES
  • 12h - Apresentação Encantar
  • 13h - Apresentação Jorginho do Sax
  • 13h - Aula Show “Carne na Lata e Arroz Tropeiro” – No Rancho da Tropa
  • 14h - Gruppo Folklorístico Do Circolo Trentino di Santa Teresa
  • 15h - Oficina métodos de cafés especiais
  • 15h - Land Der Berge
  • 16h - Grupo Imperial Português
  • 17h - Aula Show “Carne na Lata e Arroz Tropeiro” – No Rancho da Tropa
  • 18h - Encerramento
  • 10h às 16h - Demonstração de equipamentos de pós-colheita de café
  • 22h - Encerramento

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