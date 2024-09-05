Feira de Turismo Rural começa nesta quinta (5) em Venda Nova do Imigrante

Com mais de 160 expositores, a 4ª Feira de Experiências do Turismo Rural (RuralturES 2024) começa nesta quinta-feira (05) e segue até domingo (8) na Fazenda Pindobas, a 6 km do centro de Venda Nova do Imigrante. A entrada é gratuita na feira de negócios, com exceção das experiências exclusivas Casa Nostra, Passarinhada e Tropeira.
O evento, que promete atrair mais de 20 mil visitantes ao longo de quatro dias, vai oferecer uma gama de produtos e experiências ligadas ao turismo rural em um espaço de 2.335 m² às margens da rodovia (ES-166), que liga Venda Nova a Castelo. Segundo a organização, a edição deste ano promete movimentar cerca de R$ 5 milhões.
A programação marca o início das atividades do Complexo Turístico de Pindobas, iniciativa que visa fortalecer a economia local e oferecer experiências únicas em agroturismo e cultura italiana. O complexo, que faz parte do Distrito Turístico de Pindobas, integra uma série de empreendimentos que vão desde vinícolas e queijarias até pousadas e cervejarias artesanais, consolidando Venda Nova do Imigrante como um destino turístico estratégico e promissor.
Uma das principais atrações é a Casa Nostra, um espaço imersivo que convida o público a mergulhar na história da imigração italiana no Espírito Santo. Com uma estrutura maior que a da edição anterior, o projeto proporciona aos visitantes a chance de explorar um casarão histórico, conhecer mais sobre os costumes e tradições dos primeiros imigrantes italianos, além de participar de atividades culturais e sensoriais.
Além da Casa Nostra, os visitantes também poderão participar de outras experiências únicas, como observação de aves (Passarinhada), vivências tropeiras e atividades gastronômicas típicas da região. O presidente do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau (MCC&VB), Valdeir Nunes, destaca que a escolha da nova localização amplia as expectativas para o sucesso da Feira, que conta com grande apoio da comunidade local.
“A procura por espaço superou nossas expectativas. As pessoas estão vibrando e, o mais importante, a comunidade está apoiando o evento, o que é um ponto muito positivo”, diz Valdeir.
FAMTOUR
Outro destaque desta edição é a presença do Famtour Montanhas Capixabas e RuralturES 2024, que reúne 13 participantes de diferentes estados brasileiros, incluindo representantes de operadoras de turismo e instituições como Sebrae e Setur. O Famtour acontece paralelamente à Feira e tem como objetivo promover o turismo na região das Montanhas Capixabas, explorando novas parcerias e oportunidades de negócios.
PROGRAMAÇÃO
- Quinta-feira (5)
- 16h - Abertura
- 16h - Recepção influencers – Bate-papo apresentação Espaço
- 16h - Início das Torras de Cafés
- 16h30 - Aula Show “Como preparar meu café especial em casa”
- 17h - Mini curso Classificação Física de Cafés
- 18h - Oficina Métodos de Preparo de Cafés
- 18h - ENTREGA DOS PRÊMIOS DO CONCURSO FOTOGRÁFICO “Olhares dos
- Moradores das Montanhas Capixabas” – No espaço Montanhas Capixabas
- 19h - ABERTURA COM AUTORIDADES
- 20h - Banda Marcial de Venda Nova do Imigrante
- 21h - Show Nacional com Pereira Viola
- 16h às 18h - Clínica tecnológica para atendimento aos produtores de café
- 16h às 22h - Demonstração de equipamentos de pós-colheita de café
- 22h - Encerramento
- Sexta-feira (6)
- 16h - Abertura
- 16h - Recepção Operadoras Turismo Braztoa
- 16h - Início das Torras de Cafés
- 16h30 - Oficina de Métodos de Preparo de Cafés
- 17h - Mini curso “Conhecendo Melhor a Bebida Café”
- 18h - Aula Show “Como preparar meu café especial em casa”
- 19h - Land Der Wassefaller
- 20h - Show com Rhenzo Colodeti
- 21h - Cia Radici Città di Torino
- 22h - Blumen der Erde Volkstanzgruppe
- 16h às 18h - Clínica tecnológica para atendimento aos produtores de café
- 16h às 22h - Demonstração de equipamentos de pós-colheita de café
- 22h - Encerramento
- Sábado (7)
- 14h - Abertura
- 14h - Início das Torras de Cafés
- 14h30 - Mini curso “Conhecendo Melhor a Bebida Café”
- 15h30 - Oficina de Métodos de Preparo de Cafés
- 12h - Oficina métodos de cafés especiais
- 14h - Fanfarra S.R.C
- 16h - TanzerLand
- 16h30 - PommerLand
- 15h - Aula-show: “Como preparar meu café em casa”
- 17h - Brandarinos
- 18h - Aula Show “Como preparar meu café especial em casa”
- 18h - Jongo de São João
- 14h às 18h - Clínica tecnológica para atendimento aos produtores de café
- 19h - Grupo de Dança Afrobaobá
- 20h - Apresentação Maria Eduarda
- 21h - Gruppo Folkloristico Granello Giallo
- 14h às 22h - Demonstração de equipamentos de pós-colheita de café
- 22h - Encerramento
- Domingo (8)
- 10h - Abertura
- 10h - Início das torras de cafés
- 10h30 - Oficina métodos de cafés especiais
- 11h - Aula Show “Carne na Lata e Arroz Tropeiro” – No Rancho da Tropa
- 12h - Cupping cafés do ES
- 12h - Apresentação Encantar
- 13h - Apresentação Jorginho do Sax
- 13h - Aula Show “Carne na Lata e Arroz Tropeiro” – No Rancho da Tropa
- 14h - Gruppo Folklorístico Do Circolo Trentino di Santa Teresa
- 15h - Oficina métodos de cafés especiais
- 15h - Land Der Berge
- 16h - Grupo Imperial Português
- 17h - Aula Show “Carne na Lata e Arroz Tropeiro” – No Rancho da Tropa
- 18h - Encerramento
- 10h às 16h - Demonstração de equipamentos de pós-colheita de café
- 22h - Encerramento