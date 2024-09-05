Feira de Turismo Rural começa nesta quinta (5) em Venda Nova do Imigrante

Organização espera atrair mais de 20 mil visitantes Crédito: Divulgação

Com mais de 160 expositores, a 4ª Feira de Experiências do Turismo Rural (RuralturES 2024) começa nesta quinta-feira (05) e segue até domingo (8) na Fazenda Pindobas, a 6 km do centro de Venda Nova do Imigrante. A entrada é gratuita na feira de negócios, com exceção das experiências exclusivas Casa Nostra, Passarinhada e Tropeira.

O evento, que promete atrair mais de 20 mil visitantes ao longo de quatro dias, vai oferecer uma gama de produtos e experiências ligadas ao turismo rural em um espaço de 2.335 m² às margens da rodovia (ES-166), que liga Venda Nova a Castelo. Segundo a organização, a edição deste ano promete movimentar cerca de R$ 5 milhões.

A programação marca o início das atividades do Complexo Turístico de Pindobas, iniciativa que visa fortalecer a economia local e oferecer experiências únicas em agroturismo e cultura italiana. O complexo, que faz parte do Distrito Turístico de Pindobas, integra uma série de empreendimentos que vão desde vinícolas e queijarias até pousadas e cervejarias artesanais, consolidando Venda Nova do Imigrante como um destino turístico estratégico e promissor.

4ª RuralturES começa nesta quinta-feira (5) Crédito: Divulgação

Uma das principais atrações é a Casa Nostra, um espaço imersivo que convida o público a mergulhar na história da imigração italiana no Espírito Santo. Com uma estrutura maior que a da edição anterior, o projeto proporciona aos visitantes a chance de explorar um casarão histórico, conhecer mais sobre os costumes e tradições dos primeiros imigrantes italianos, além de participar de atividades culturais e sensoriais.

Além da Casa Nostra, os visitantes também poderão participar de outras experiências únicas, como observação de aves (Passarinhada), vivências tropeiras e atividades gastronômicas típicas da região. O presidente do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau (MCC&VB), Valdeir Nunes, destaca que a escolha da nova localização amplia as expectativas para o sucesso da Feira, que conta com grande apoio da comunidade local.

“A procura por espaço superou nossas expectativas. As pessoas estão vibrando e, o mais importante, a comunidade está apoiando o evento, o que é um ponto muito positivo”, diz Valdeir.

FAMTOUR

Outro destaque desta edição é a presença do Famtour Montanhas Capixabas e RuralturES 2024, que reúne 13 participantes de diferentes estados brasileiros, incluindo representantes de operadoras de turismo e instituições como Sebrae e Setur. O Famtour acontece paralelamente à Feira e tem como objetivo promover o turismo na região das Montanhas Capixabas, explorando novas parcerias e oportunidades de negócios.

PROGRAMAÇÃO