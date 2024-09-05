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Navio de guerra da Marinha abre visitação em Vitória com ingressos gratuitos

Visitação acontece neste domingo (8), em comemoração ao 7 de setembro e ao aniversário de Vitória. Veja como adquirir ingresso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 10:39

Navio Patrulha Oceânico
Navio Patrulha Oceânico "APA" - NPaOcApa, da Marinha do Brasil, estará atracado no Porto de Vitória Crédito: Divulgação
Em comemoração ao 7 de setembro e ao aniversário de Vitória, os capixabas poderão visitar o Navio Patrulha Oceânico "APA" - NPaOcApa, da Marinha do Brasil, que estará atracado no Porto de Vitória. A visitação acontece neste domingo (8), das 14 às 17h, com entrada gratuita.
Serão oferecidos um total de 3,5 mil ingressos, sendo que cada CPF pode retirar, no máximo quatro, marcando o horário da visita de acordo com as vagas disponíveis (às 14h, às 15h e às 16h). Os interessados deverão acessar a plataforma Sympla, nesta quinta-feira, a partir das 16h.
O acesso ao navio será feito pelos portões da Vports, no Centro de Vitória, em frente ao Palácio Anchieta. Para fazer a visitação, é preciso apresentar o ingresso, impresso ou online. Outra recomendação é que o visitante só poderá entrar no navio se estiver usando calçado fechado sem salto por questões de segurança.

SOBRE O NAVIO

O Navio Patrulha Oceânico (NPaOc) "Apa" (P-121) é um navio da Marinha do Brasil que pertence à classe Amazonas. Foi construído em 2009 pela BAE Systems Maritime, com base na classe River da Marinha Real Britânica. Ao longo dos anos, a embarcação já participou de diversas atividades, como a Patrulha naval entre o Espírito Santo e Rio de Janeiro. Também já ajudou como apoio a pesquisas científicas na Ilha da Trindade.

SERVIÇO

  • Visitação do Navio Patrulha Oceânico (NPaOc) "Apa" (P-121)  
  • Quando: Domingo - 8 de setembro
  • Onde: Porto de Vitória - Centro de Vitória
  • Horário: das 14h às 17h
  • Ingressos: disponíveis a partir desta quinta (5), às 16h, no site Sympla

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