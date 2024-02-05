Veja como usar pedras naturais em projetos arquitetônicos

O uso de pedras representa uma escolha atemporal que valoriza a estética do ambiente e reflete uma prática sustentável Crédito: Korman Arquitetos | Eduardo Pozella

No universo da arquitetura e decoração, as pedras naturais estão ganhando cada vez mais destaque, proporcionando ambientes sofisticados e duráveis. Com um histórico que remonta tempos ancestrais, seu uso variado evoluiu para atender às novas tendências contemporâneas.

Ieda e Carina Korman, do escritório Korman Arquitetos, destacam que o uso de pedras representa uma escolha atemporal e impactante, valorizando fachadas, calçadas, paredes, móveis e projetos paisagísticos. Essa tradição milenar continua a ser uma tendência, incorporando-se de maneira elegante e versátil aos projetos arquitetônicos modernos.

“Essa aplicação na decoração vai muito além da estética, representa uma escolha consciente de materiais resistentes e elegantes. As pedras naturais possuem uma variedade de padrões, texturas e cores que permite a personalização de cada projeto e ainda representa uma prática sustentável”, ressalta a dupla da Korman Arquitetos.

Uso da pedra ao longo da história

Historicamente, o uso de pedra natural nas construções está ligado a civilizações antigas em que foram utilizadas em monumentos grandiosos e reconhecidos, atualmente, como patrimônios da humanidade. Ainda no Egito Antigo, os egípcios utilizaram calcário e granito para construir as pirâmides de Gizé e a Esfinge.

Na Roma Antiga, os romanos exploraram amplamente o mármore e o granito em locais como o Coliseu e o Panteão. Durante a Idade Média, as catedrais góticas foram construídas com o uso predominante de pedras, como o calcário e o arenito. Mais tarde, na Revolução Industrial, a exploração de pedreiras aumentou, permitindo uma produção em maior escala e uma diversificação de pedras utilizadas na arquitetura e decoração.

Ao longo da história, diferentes culturas atribuíram significados simbólicos às pedras naturais; por exemplo, o mármore era associado à divindade e à imortalidade, enquanto o granito representava estabilidade e força.

“Esse uso ancestral estabeleceu as pedras naturais como símbolos de prestígio e resistência, características que ressoam até os dias de hoje. Sua beleza atemporal conquistou arquitetos ao longo dos séculos e criaram as tendências que conhecemos hoje”, diz Ieda Korman.

Aplicação na atualidade

No cenário atual, as pedras naturais ressurgiram como uma escolha popular para projetos arquitetônicos e de decoração. Carina Korman relata o uso das variedades do elemento em seus projetos, como mármore, granito, ardósia, quartzito e travertino. Além disso, muitos profissionais ainda têm buscado pela vantagem sustentável, pois são recursos renováveis e recicláveis.

Além de criarem um ambiente mais acolhedor e harmonioso, as pedras naturais adicionam um valor significativo a uma propriedade Crédito: Korman Arquitetos | Eduardo Pozella

Por que utilizar esse elemento?

Além das vantagens de estética atemporal e durabilidade, as pedras naturais são reconhecidas pelo potencial impactante no décor e na arquitetura. Isso porque, segundo as arquitetas da Korman, as pedras se apresentam como materiais altamente sustentáveis, já que são extraídas da natureza e possibilitam a conexão com esta, criando ambientes mais acolhedores e harmoniosos.

“Fora a capacidade de aumentar o valor agregado onde se é aplicada, as pedras naturais podem adicionar um valor significativo a uma propriedade e por isso ela pode se destacar no mercado imobiliário. No décor , muitas esculturas de pedras naturais são marcadas pela imponência e o valor da arte, são uma ótima opção para uma decoração mais personalizada”, conta a dupla.

Principais pedras naturais

A utilização de pedras naturais na decoração e arquitetura possui bastante versatilidade de uso, podendo revestir pisos e paredes, além de servir em detalhes decorativos, como escadas, lareiras, painéis e esculturas, conferindo uma sensação de luxo e exclusividade. Dentre as pedras mais utilizadas, as profissionais da Korman Arquitetos listam as principais:

01 Mármore Com veias distintas e variedade de cores, o mármore é um clássico na decoração, oferecendo uma estética luxuosa e atemporal. 02 Granito Reconhecido pela durabilidade e pela diversidade de padrões, o granito é frequentemente utilizado em bancadas de cozinha, pisos e revestimentos. 03 Quartzito Uma opção mais resistente, o quartzito apresenta uma gama de cores e texturas, sendo ideal para áreas de alto tráfego. 04 Travertino Pedra calcária conhecida pelas tonalidades quentes e texturas únicas. Muito utilizada em revestimentos de bancadas, o travertino confere uma sensação de rusticidade. 05 Ardósia Esta oferece uma aparência distintamente folheada e textura única. Comum em revestimentos de paredes, pisos e até mesmo em tampos de mesa. 06 Basalto Reconhecido por sua cor escura e textura densa. Amplamente utilizado em revestimentos de pisos , paredes e até mesmo em esculturas, o basalto confere uma sensação contemporânea e sólida. 07 Calcário Rocha sedimentar que traz uma aparência mais natural. O calcário é aplicado em pisos, revestimentos e até mesmo em elementos esculpidos. 08 Ônix Muitas vezes utilizada para criar efeitos luminosos em revestimentos de paredes e objetos de decoração, está associada às suas variações de cores e veias. 09 Ônix Muitas vezes utilizada para criar efeitos luminosos em revestimentos de paredes e objetos de decoração, está associada às suas variações de cores e veias.

Em um projeto com pedras naturais, é importante realizar a instalação adequada para garantir a beleza e a durabilidade Crédito: Korman Arquitetos | Eduardo Pozella

Cuidados com a instalação

A instalação adequada de pedras naturais é crucial para garantir não apenas uma estética atraente, mas também a durabilidade e a integridade do material ao longo do tempo. Por isso, Carina Korman ressalta a atenção na preparação da superfície, que deve ser precisamente nivelada e impermeabilizada para evitar problemas a longo prazo. Ainda durante o processo, a escolha dos adesivos adequados e da argamassa apropriada deve garantir firmeza ao projeto.

Atenção com a manutenção

Para os cuidados posteriores à instalação, Ieda completa que a manutenção se torna essencial para preservar a integridade das pedras ao longo do tempo. “Indicamos uma limpeza básica e frequente com detergente neutro e água morna, evitando produtos ácidos e abrasivos; então nada de esponjas de aço ou químicos agressivos para não riscar ou corroer a superfície. É válido considerar que cada fabricante possui especificações para a peça e vende os produtos recomendáveis para a limpeza correta”, aconselha a profissional.

Outras dicas que o escritório Korman Arquitetos sugere, são:

A aplicação periódica de selantes, especialmente em áreas suscetíveis à umidade, ajuda a proteger contra manchas e facilita a limpeza.

Em áreas externas, como pátios ou calçadas, a limpeza frequente ajuda a prevenir o acúmulo de sujeira e musgos.

Manchas de substâncias como vinho, café ou produtos químicos devem ser removidas de imediato para evitar danos permanentes.

Tome precauções para evitar impactos diretos em áreas de maior vulnerabilidade, como bancadas e pisos. Usar tapetes ou feltros em móveis é uma opção para reduzir o risco de arranhões.

Seguindo a cartilha de uma boa instalação e manutenção frequente, as pedras naturais vão manter a mesma beleza e funcionalidade no decorrer dos anos.