Pedras naturais: 7 benefícios de unir beleza e conexão com a natureza dentro de casa

De acordo com Rômulo Pegoretti, o conceito geral do "Apartamento Rosa" é a aposta de cristais de quartzo rosa Crédito: Projeto Rômulo Pegoretti/Foto: Nathalia Daher

Não só para alinhar os chakras que as pedras naturais são úteis. Conhecidas por sintonizar as vibrações e melhorar as energias, esse elemento vem ganhando notoriedade entre os arquitetos. O motivo disso é o seu poder de integrar beleza, sustentabilidade e conexão com a natureza dentro de casa.

Não é de hoje que o ser humano utiliza pedras para compor sua casa. Entretanto, nos últimos anos, em especial, é possível perceber que esse elemento nunca foi tão valorizado. Pense em quantos ambientes você já esteve que usaram alguma pedra natural, tanto interna quanto externamente.

Sabendo escolher o tipo de material mais adequado e aplicá-lo de forma correta, as possibilidades são infinitas. Isso é o que defende a arquiteta e designer de interiores, Vivian Coser. Aliás, ela é referência em design biofílico e representante do Green Building Council (GBC), organização internacional que tem como objetivo uma indústria da construção civil mais sustentável.

Nesta residência, Vivian Coser valorizou dois elementos: a madeira e a rocha natural. O deck molhado é todo em quartzito brasileiro, enquanto o interior da piscina é revestido de pedra hijau Crédito: Projeto Vivian Coser/Foto: Romulo Fialdini

“As pedras naturais são o futuro. Elas possuem desenhos únicos e características exclusivas que deixam os projetos com uma beleza explosiva. Além disso, o ciclo de vida delas é longo, e o Brasil conta com cerca de 1.200 diversidades de pedras, das mais variadas cores”, defende.

Granito, quartzito e mármore são algumas das opções que proporcionam uma variedade de veios que resultam em diferentes cores, padrões e texturas, contribuindo para um visual atraente. “Não existem limites para a criatividade”, argumenta Vivian.

Isso, ainda de acordo com ela, proporciona maior versatilidade e exclusividade no design de interiores.

Neste projeto, a elegância está nos detalhes, que promovem um espaço mais aconchegante e proporcionam um ambiente mais amplo e luminoso com o uso de pedras naturais Crédito: Projeto Vivian Coser/Foto: Romulo Fialdini

Na avaliação do arquiteto Rômulo Pegoretti, a pedra natural dispara na frente de outras opções de decoração por ser um elemento mais sustentável. “Por exemplo, a maioria dos produtos que são extraídos do Espírito Santo e no país todo são licenciados e beneficiados com água de reuso, mais sustentável", aponta.

O profissional ainda complementa que não é exagero afirmar que uma casa pode ser forrada do chão ao teto com pedra natural. No entanto, como qualquer outra matéria-prima, exige cuidado na hora da aplicação.

“Mudando a superfície e o formato, é possível aplicar as pedras naturais em pisos, painéis em paredes, banheiros, piscina, deque e até mesmo em detalhes da decoração do espaço, como mobiliário com pedra, mesa lateral, mesa de jantar e luminárias”, salienta.

Conheça os sete principais benefícios das pedras naturais:

01 Estética versátil As pedras naturais oferecem uma estética natural que facilmente integra-se harmoniosamente ao ambiente em torno. E não de forma geral. Cada unidade é literalmente uma peça única. 02 Experiência sensorial Rômulo pontua que a textura das pedras naturais proporciona uma experiência sensorial enriquecedora. “O mundo anda apressado, mas, em casa, as pessoas querem um ‘ninho’ para relaxar. Por isso, apostamos em elementos que emanam bem-estar, como as pedras naturais, que têm propriedades que permitem uma troca de energia no ambiente”, afirma.

O apartamento de João e Débora, projetado pela escritório Rômulo Pegoretti, seguiu um padrão mais neutro, inclusive as pedras naturais usadas Crédito: Projeto Rômulo Pegoretti/Foto: Nathalia Daher

3 Durabilidade As pedras naturais são materiais duráveis e facilmente restaurados, sendo um verdadeiro item de decoração “para toda a vida”. Em caso de eventuais danos, um polimento já é suficiente para restaurar toda a peça. 4 Sustentabilidade Elas emitem baixo teor de carbono no seu beneficiamento, chegando a ser 30% menor do que na fabricação de materiais sintéticos, conforme aponta Vivian.

Projetado por Rômulo Pegoretti, o quarto contém diversos itens que configuram em design biofílico Crédito: Projeto Rômulo Pegoretti/Foto: Nathalia Daher

5 Funcionalidade Granito e quartzito, por exemplo, são pedras conhecidas por sua resistência. Elas suportam as condições climáticas adversas, variações de temperatura e a exposição constante à água, garantindo a longevidade da estrutura. 6 Fácil manutenção A maioria das pedras naturais possui superfícies duráveis e resistentes às manchas, o que facilita a limpeza e reduz a necessidade de produtos químicos agressivos.

O projeto da sede do escritório de Vivian Coser exibe um mobiliário autoral feito com pedras naturais, que contrasta com as linhas sóbrias da arquitetura original do prédio Crédito: Projeto Vivian Coser/Foto: Ruy Teixeira

7 Valorização do imóvel Você quer mais um motivo? As pedras naturais dão um charme a mais inigualável. A união entre a sensação de calma e bem-estar, a funcionalidade, a beleza e a sustentabilidade agrega ao valor de um imóvel, atraindo investidores e compradores.

Novidades no setor

Vivian ainda pontua que não há limites para o uso das pedras naturais: “As tecnologias atuais permitem cortes personalizados, mantendo a exclusividade em cada peça”.

De acordo com a CEO da Milanez & Milaneze, organizadora da Stone Fair, Flávia Milaneze, o Brasil é destaque no que diz respeito à diversidade de pedras naturais, além de ser o quarto maior produtor e o quinto maior exportador no mundo desse material.

“O Espírito Santo também tem motivos para se orgulhar. O Estado é responsável por cerca de 80% do que é exportado no país. Por isso, a Vitória Stone Fair vai ser uma vitrine, que vai reunir toda a cadeia produtiva para trazer novidades e lançamentos do setor de rochas”.

Uma das maiores referências do setor de pedras naturais, a Vitória Stone Fair começa no dia 30 de janeiro, no Pavilhão de Carapina, na Serra, até o dia 2 de fevereiro.

As borboletas feitas com pedras naturais foram o símbolo da coleção Cajugram assinado por Rômulo Pegoretti e Vivian Chiabay no Vitória Stone Fair do ano passado Crédito: Eduarda Moro

Flávia adianta que serão mais de 250 marcas expositoras. “O evento espera reunir 15 mil pessoas vindas de todos os Estados brasileiros e do Distrito Federal, além de um público de outros 50 países confirmados, entre eles Estados Unidos, Polônia, Austrália, Lituânia, Singapura e Taiwan”, conclui.

Onde conferir as tendências em pedras naturais