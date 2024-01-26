Saiba qual a função das soleiras nos projetos de arquitetura

A arquiteta do escritório Raízes Arquitetos, Patrícia Miranda, explica que a soleira pode contribuir para a durabilidade do pavimento Crédito: Edson Ferreira/Projeto do escritório Raízes Arquitetos/Divulgação

Por mais que em muitos casos elas não sejam percebidas, as soleiras estão lá. Seja por uma questão estética, seja para demarcar a transição de ambientes, esse modelo de acabamento ainda pode ser utilizado em projetos de arquitetura, em especial porque ajudam a harmonizar diferentes revestimentos, assim como protegê-los em caso de infiltrações, por exemplo.

A arquiteta do escritório Raízes Arquitetos, Patrícia Miranda, explica que a soleira pode contribuir para a durabilidade do pavimento. Isso porque as soleiras podem ser aplicadas para dividir um desnível e, nos casos de janelas, podem evitar que a água da chuva escorra pela fachada.

“Em caso de desnível, normalmente, elas são instaladas na altura do piso mais alto para melhorar o acabamento e deixar o espaço mais bonito. Mas se vamos utilizar apenas para separar os ambientes, a recomendação é de que ela siga um dos revestimentos para diminuir a quantidade de materiais no espaço”, recomenda.

Para o arquiteto diretor do Brandão Studio, Victor Brandão, as pedras, principalmente, os granitos são os materiais mais utilizados nesse processo. Mas quem não for adepto às soleiras, hoje em dia, também existem alternativas mais modernas para contornar esse cenário.

“Em nossos projetos, quando não há diferença de acabamento entre os ambientes, não utilizamos mais nenhum tipo de soleira que marque essa transição. A continuidade do mesmo revestimento garante uma maior amplitude visual e um aspecto mais moderno! Para isso, é importante contar com uma boa mão de obra de acabamento para que os recortes nas áreas das portas sejam bem executados e não chamem atenção para onde não devem”, detalha.

No banheiro, a medida da soleira deve ficar em torno de 4 cm, ou a partir dos 4 cm se for utilizada apenas para separar os materiais Crédito: Caca Bratke/Projeto do escritório Raízes Arquitetos/Divulgação

Nos ambientes comerciais, aliás, a dica, segundo o especialista, é manter o destaque desta pensando em diálogo com as demais soluções de arquitetura. “A opção mais querida por nós está nos perfis metálicos de alumínio ou aço inox. São peças que garantem resistência, são praticamente imperceptíveis e garantem um excelente acabamento”, observa o arquiteto.

Inclusive, ao se instalar as soleiras é preciso ficar de olho nas dimensões e nos cuidados especiais que esse processo exige. Patrícia Miranda afirma que quando houver uma porta na posição da soleira, o recomendado é acompanhar a largura do batente.

Já no banheiro, a medida deve ficar em torno de 4 cm, ou a partir dos 4 cm se ela for utilizada apenas para separar os materiais.