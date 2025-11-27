Home
Zona Mista #61: Flamengo e Palmeiras jogam a maior final da história da Libertadores

Filipe Souza, Vitor Gregório, Camila Müllr e Murilo Cuzzuol projetam a grande decisão

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 14:01

O Zona Mista #61 chega com tudo nesta quinta-feira (27), com as análises do empate do Flamengo com o Atlético-MG, a derrota do Palmeiras diante do Grêmio, e, principalmente, sobre o que a final entre os dois melhores times do Brasil promete. Filipe Souza, Vitor Gregório, Camila Müllr e Murilo Cuzzuol comandaram a resenha.

