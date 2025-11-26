Home
Pedro viaja para Lima com o Flamengo e segue em fisioterapia

Mesmo lesionado, Pedro foi relacionado para a decisão contra o Palmeiras no próximo sábado (29)

BRUNO BRAZ

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 14:52

Pedro deixou sua marca e foi fundamental na vitória do Flamengo sobre o Palmeiras Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

Mesmo lesionado, Pedro irá viajar com a delegação do Flamengo, nesta quarta-feira (26), às 17h, rumo a Lima, no Peru, onde no próximo dia 29 enfrenta o Palmeiras pela final da Libertadores. O atacante seguirá o planejamento de recuperação com a fisioterapia do clube.

Além da vontade de passar apoio aos companheiros, o jogador também integra a delegação, pois praticamente todo o estafe do departamento médico do Fla estará na capital peruana.

Pedro, no entanto, sequer treina com o restante do elenco ainda. O camisa 9 sofreu uma lesão na coxa esquerda de média à grave com um tempo de recuperação, em condições normais, considerado insuficiente para estar apto a entrar em campo no sábado.

Além de Pedro, o Flamengo tem o desfalque de Plata. O atacante equatoriano foi expulso no segundo jogo das semifinais contra o Racing.

