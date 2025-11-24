Ao vivo

Zona Mista #60: Flamengo vence, Palmeiras empata, e Brasileirão pode ser decidido na próxima rodada

Vinícius Lima, Breno Coelho, Luca Lanes e Murilo Cuzzuol comentam os jogos do Brasileirão

O Zona Mista #60 chega com tudo nesta segunda-feira (24), com as análises da vitória do Flamengo sobre o Bragantino, o tropeço do Palmeiras diante do Fluminense, derrota do Vasco para o Bahia e triunfo do Botafogo sobre o Grêmio. Vinícius Lima, Breno Coelho, Luca Lanes e Murilo Cuzzuol comandaram a resenha.