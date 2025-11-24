Home
>
Futebol
>
Zona Mista #60: Flamengo vence, Palmeiras empata, e Brasileirão pode ser decidido na próxima rodada

Zona Mista #60: Flamengo vence, Palmeiras empata, e Brasileirão pode ser decidido na próxima rodada

Vinícius Lima, Breno Coelho, Luca Lanes e Murilo Cuzzuol comentam os jogos do Brasileirão

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 13:33

O Zona Mista #60 chega com tudo nesta segunda-feira (24), com as análises da vitória do Flamengo sobre o Bragantino, o tropeço do Palmeiras diante do Fluminense, derrota do Vasco para o Bahia e triunfo do Botafogo sobre o Grêmio. Vinícius Lima, Breno Coelho, Luca Lanes e Murilo Cuzzuol comandaram a resenha.

Recomendado para você

Vinícius Lima, Breno Coelho, Luca Lanes e Murilo Cuzzuol comentam os jogos do Brasileirão

Zona Mista #60: Flamengo vence, Palmeiras empata, e Brasileirão pode ser decidido na próxima rodada

Basta o time carioca vencer o Atlético-MG e o Palmeiras perder para o Grêmio que o título está decidido

Flamengo pode vencer o Campeonato Brasileiro nesta terça-feira (25)

O presidente Florentino Pérez afirmou que vai projetar uma reforma estatutária permitindo que investidores comprem até 10% das ações do clube

Real Madrid anuncia plano de reforma em estatuto e abre portas para investidor externo

Leia mais

Imagem - Real Madrid anuncia plano de reforma em estatuto e abre portas para investidor externo

Real Madrid anuncia plano de reforma em estatuto e abre portas para investidor externo

Imagem - Abel 'joga a toalha' no Brasileiro e promete canalizar energia para final da Libertadores

Abel 'joga a toalha' no Brasileiro e promete canalizar energia para final da Libertadores

Imagem - Palmeiras só empata com Flu em casa e vê Flamengo disparar rumo ao título

Palmeiras só empata com Flu em casa e vê Flamengo disparar rumo ao título

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Esportes

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais