Zona Mista #60: Flamengo vence, Palmeiras empata, e Brasileirão pode ser decidido na próxima rodada

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 13:33
O Zona Mista #60 chega com tudo nesta segunda-feira (24), com as análises da vitória do Flamengo sobre o Bragantino, o tropeço do Palmeiras diante do Fluminense, derrota do Vasco para o Bahia e triunfo do Botafogo sobre o Grêmio. Vinícius Lima, Breno Coelho, Luca Lanes e Murilo Cuzzuol comandaram a resenha.
