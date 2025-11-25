Na rota do título

Flamengo empata com o Atlético-MG e fica com uma mão na taça do Brasileirão

O Rubro-Negro agora tem cinco pontos de vantagem para o Palmeiras, derrotado pelo Grêmio na outra partida da noite

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 23:48

Bruno Henrique marcou o gol que fez o Flamengo arrancar o empate com o Atlético-MG Crédito: Flamengo/Divulgação

O Flamengo empatou com Atlético-MG em 1 a 1, nesta terça-feira (25), na MRV Arena, em Belo Horizonte, e colocou uma mão na tala do Brasileirão. Como Palmeiras foi derrotado, por 3 a 2, para o Grêmio, em Porto Alegre, a vantagem carioca na classificação aumentou para cinco pontos (75 a 70), restando seis pontos a serem disputados.

Antes das rodadas finais do Brasileirão, as duas equipes cão se enfrentar sábado (29), em Lima, no Peru, quando estará em jogo o título da Copa Libertadores. O vencedor do confronto vai se transformar no primeiro time brasileiro a se sagrar campeão sul-americano por quatro vezes.

O Jogo

O começo do jogo foi marcado pela iniciativa de ataque das duas equipes. A marcação foi feita na saída de bola, mas sem grande intensidade. Os jogadores tiveram espaço para criar, mas as defesas foram soberanas, evitando que as bolas chegassem nas áreas, obrigando a utilização de bolas longas, sem sucesso.

O primeiro bom lance da partida ocorreu aos 18 minutos. Hulk escapou pela direita em contra-ataque, carregou a bola até a meia-direita e cruzou na cabeça de Dudu, que escorou fraco para a defesa tranquila de Rossi.

O primeiro gol do Palmeiras em Porto Alegre acirrou os ânimos na Arena MRV. O Flamengo foi para o ataque e Samuel Lino teve duas chances para marcar, ambas de cabeça. Uma acertou a trave direita e a outra parou em boa defesa de Everson.

Mas quem abriu o placar foi o Atlético-MG. Aos 33 minutos, Dudu levou a bola até a linha de fundo pela esquerda e cruzou para a finalização de Bernard: 1 a 0.

O Flamengo tentou a reação imediata. Aos 36, Ayrton Lucas, sozinho, chutou para fora a oportunidade de empatar. Aos 39, Samuel Lino tentou colocada, mas Everson fez grande defesa. Na sequência, Léo Pereira errou o gol na pequena área.

O Flamengo voltou para o segundo tempo sabedor que o Palmeiras estava empatando no Sul. O técnico Filipe Luis colocou Jorginho e Bruno Henrique no intervalo e Arrascaeta com oito minutos. As jogadas foram concentradas no lado esquerdo, com o apoio de Ayrton Lucas.

Desesperado ao buscar a virada, o Flamengo bobeou na defesa e viu Roni escapar. A finalização do atacante, aos 12 minutos, parou na boa saída de Rossi.

O Flamengo reagiu no minuto seguinte e Samuel Lino voltou a cabecear para nova defesa de Everson. Mesmo com o placar adverso, a torcida carioca explodiu aos 20 minutos, quando foi anunciado o segundo gol e a virada do Grêmio sobre o Palmeiras

O Flamengo ficou com a posse de bola nos minutos finais, encurralou o Atlético-MG, mas não teve inspiração para criar jogadas. Abusou de erradas bolas alçadas na área. Mas uma delas, aos 44, Plata acertou a trave. E de tanto tentar, Bruno Henrique empatou de cabeça e deixou o Rubro-Negro mais perto do título, já que no Sul, o Grêmio virou e venceu o Palmeiras por 3 a 2.

