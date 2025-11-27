Relembre

Flamengo em busca do tetra: veja a trajetória até a final da Libertadores

De uma fase de grupos decepcionante até a decisão da Glória Eterna; relembre todos os jogos do Flamengo nesta edição da competição

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 11:14

Nos pênaltis, Flamengo supera o Estudiantes e avanças às semifinais da Libertadores Crédito: Conmebol/Divulgação

A final da Copa Libertadores da América 2025 entre Flamengo e Palmeiras acontece no próximo dia 29 de novembro, a partir das 18h, e o dois times chegam a grande decisão depois de duas campanhas completamente opostas. Mesmo com as oscilações naturais, ambos os maiores expoentes do futebol sul-americano da década atingiram o objetivo inicial de disputar a chance de se tornar tetracampeão do maior campeonato do continente.

Se, por um lado, o Palmeiras fez a melhor campanha geral da fase de grupos, mas sofreu um grande susto na semifinal, do outro o Flamengo decepcionou na etapa inicial, passando em segundo na sua chave, mas cresceu no momento mais crítico da competição. Com heróis improváveis e jogos memoráveis desde o começo, relembre como foi a campanha rubro-negra até a final que acontece no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

Carrascal marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Racing Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Fase de grupos decepcionante

A fase de grupos do Flamengo não fez jus a disparidade do elenco do clube em relação aos outros concorrentes na competição. O Rubro-Negro era a cabeça de chave do Grupo C, com Deportivo Táchira, da Venezuela; Central Córdoba, time argentino estreante em Libertadores; e a LDU de Quito, campeã do torneio em 2008.

Com três vitória, dois empates e uma derrota no Maracanã, o Fla passou em segundo depois de um empate triplo, se salvando pelo saldo de gols posivito. Os equatorianos terminaram na liderança, enquanto os argentinos ficaram em terceiro, caindo para a Copa Sul-Americana. Relembre os jogos:

Deportivo Táchira 0x1 Flamengo - 03/04: O atacante Juninho entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória em seu primeiro toque na bola, depois de um jogo tecnicamente fraco entre os dois times.

O atacante Juninho entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória em seu primeiro toque na bola, depois de um jogo tecnicamente fraco entre os dois times. Flamengo 1x2 Central Córdoba - 09/04: Talvez a pior atuação do Fla na temporada, depois de entrar com o time misto e ver a equipe adversária abrir 2 a 0 em pleno Maracanã ainda no primeiro tempo. De La Cruz descontou de falta na segunda etapa.

Talvez a pior atuação do Fla na temporada, depois de entrar com o time misto e ver a equipe adversária abrir 2 a 0 em pleno Maracanã ainda no primeiro tempo. De La Cruz descontou de falta na segunda etapa. LDU 0x0 Flamengo - 22/04: O time de Filipe Luís segurou o ímpeto dos donos da casa na altitude de quase 2.700 metros, teve boas chances, mas não saiu do empate sem gols.

O time de Filipe Luís segurou o ímpeto dos donos da casa na altitude de quase 2.700 metros, teve boas chances, mas não saiu do empate sem gols. Central Córdoba 1x1 Flamengo - 07/05: O calcanhar de Aquiles do Flamengo na Libertadores, o estreante no torneio terminou invicto sobre o carioca finalista, e buscaram o empate no segundo tempo depois de Arrascaeta abrir o placar na primeira etapa.

O calcanhar de Aquiles do Flamengo na Libertadores, o estreante no torneio terminou invicto sobre o carioca finalista, e buscaram o empate no segundo tempo depois de Arrascaeta abrir o placar na primeira etapa. Flamengo 2x0 LDU - 15/05: Com a missão clara de vencer para seguir vivo no objetivo de classificação, o Flamengo venceu em casa com gols de Léo Ortiz e Luiz Araújo, protagonistas do placar que era o suficiente para o time entrar na zona de classificação.

Com a missão clara de vencer para seguir vivo no objetivo de classificação, o Flamengo venceu em casa com gols de Léo Ortiz e Luiz Araújo, protagonistas do placar que era o suficiente para o time entrar na zona de classificação. Flamengo 1x0 Deportivo Táchira - 28/05: Os três pontos era o mínimo necessário para o Flamengo avançar para as oitavas de final, e, com emoção, o time conquistou a vitória simples com Léo Pereira marcando depois de uma jogada de bola parada.

Leo Pereira marcou o gol que garantiu a classificação do Flamengo ao mata-mata da Libertadores Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Mata-mata com emoção

Depois da classificação sofrida na fase de grupos, o sorteio da fase mata-mata colocou o Internacional no caminho do Flamengo nas oitavas de final. No primeiro jogo, no Maracanã, o Flamengo entrou concentrado e venceu por 1 a 0, com Bruno Henrique marcando de cabeça depois de uma cobrança de escanteio aos 27 minutos. Na volta, a peleja atrasou por quase 20 minutos por conta da festa colorada pré-jogo, mas que não foi o suficiente para levar o Inter para as quartas de final. O Rubro-Negro jogou ainda melhor que no primeiro jogo e venceu por 2 a 0, com gols de Arrascaeta e Pedro.

Nas quartas de final, um roteiro diferente do que foi na fase anterior. Flamengo enfrentou o Estudiantes de La Plata, da Argentina. No jogo de ida, melhor para o Mengo, que venceu por 2 a 1 depois balançar as redes nos primeiros minutos com Pedro e Varela, mas acumulou muitas chances perdidas e viu o time visitante descontar depois de Plata receber um cartão vermelho de forma injusta. Na volta, em território argentino, o Flamengo fez uma partida muito abaixo tecnicamente e perdeu por 1 a 0 sofrendo bastante. Nas penalidades, brilhou a estrela do goleiro Rossi que pegou duas cobranças e carimbou o passaporte do time para as sêmis.

Varela marcou o gol que garantiu a vitória do Flamengo sobre o Estudiantes Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

Nas semifinais, outro confronto entre Brasil e Argentina. Desta vez, foi o Racing no caminho do Flamengo, que foi vencido no Maracanã por 1 a 0 depois de uma atuação de gala do colombiano Jorge Carrascal. O meia-atacante foi o melhor jogador da partida e marcou no final do jogo, deixando o clube da Gávea em vantagem para a decisão em Avellaneda. No Estádio El Cilindro, a situação preocupou quando Plata foi expulso no começo do segundo tempo, depois de uma agressão a um atleta do Racing. Porém, Rossi foi mais uma vez decisivo e, com grandes defesas, segurou o 0 a 0 no placar e garantiu a e classificação do time para a finalíssima.

Até o momento, o Flamengo acumula 12 jogos, com sete vitórias, três empates e duas derrotas. Ao todo, são 12 gols marcados e cinco sofridos, não tendo sofrido tentos em oito partidas. Pedro e Arrascaeta são os artilheiros do time na competição, com modestos dois gols cada, enquanto Luiz Araújo lidera como líder de assistências, totalizando quatro passes para gol. Uma curiosidade interessante é que, caso seja campeão da Libertadores 2025, o autor do gol entrará para a seleta lista de jogadores que marcaram em finais de Libertadores pelo Flamengo, juntando-se a Zico (quatro gols em 1981) e Gabigol (dois gols em 2019, um em 2021 e um em 2022).

O Flamengo conseguiu segurar o Racing mesmo com um jogador a menos Crédito: Conmebol/Divulgação

